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París, 25 nov (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, pidió este miércoles al presidente ruso, Vladímir Putin, que renuncie a su "delirio colonial e imperialista" como condición para avanzar hacia una solución negociada de la guerra en Ucrania y defendió la participación de los países europeos en las conversaciones para poner fin al conflicto.

"Es necesario que Rusia, que Vladímir Putin, renuncie a algo, que renuncie a esa especie de delirio colonial e imperialista, porque nosotros, los europeos, que ya hemos tenido bastante, no lo aceptaremos jamás", dijo Barrot en una entrevista a la cadena TF1.

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El jefe de la diplomacia francesa rechazó una supuesta exclusión de Europa de las negociaciones y aseguró que los países europeos mantienen contactos constantes sobre Ucrania con Estados Unidos y el Gobierno de Kiev, así como, en ocasiones, con Moscú.

"Pasamos nuestro tiempo tratando la cuestión ucraniana con los estadounidenses, con los ucranianos y, a veces, con los rusos", señaló Barrot, que sostuvo que Rusia ha terminado aceptando dialogar con los europeos ante la presión internacional, incluida la de China y la India.

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Preguntado por los ataques ucranianos contra embarcaciones rusas en el golfo de Finlandia y en Libia, Barrot defendió el derecho de Kiev a responder a la ofensiva rusa y descartó presentar esas operaciones como una expansión injustificada del conflicto.

"Los ucranianos se defienden. Están siendo bombardeados constantemente con drones y misiles rusos, incluso a plena luz del día y contra civiles, infraestructuras de transporte y energéticas", dijo.

"¿Qué haríamos nosotros si sufriéramos bombardeos todas las noches y todos los días por parte de un adversario, de un invasor? Nos defenderíamos y ejerceríamos nuestro derecho más estricto a la legítima defensa", añadió.

Barrot afirmó que la extensión de las hostilidades más allá del territorio ucraniano no es un fenómeno nuevo y acusó a Putin de mantener una presión constante sobre los países europeos para debilitar su unidad.

"Hace casi cinco años que Vladímir Putin no solo bombardea Ucrania, sino que también agrede y acosa permanentemente a los europeos para intentar fragilizar nuestra unidad", concluyó.