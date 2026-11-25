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El equipo italiano de Copa Davis se impuso (2-1) al de Corea del Sur este miércoles en la eliminatoria de cuartos de final de la Final 8 que se está disputando en Bolonia, gracias al punto de dobles, para citarse con Chequia en la penúltima ronda.

Italia, campeona las últimas tres ediciones pero esta vez sin Jannik Sinner en sus filas, rozó el fracaso en su estreno ante un equipo asiático que forzó el dobles. Matteo Berrettini y Andrea Vavassori se llevaron un igualado e intenso 7-6(2), 7-6(11) ante Hyeon Chung y Soonwoo Kwon para evitar el fiasco en casa.

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La anfitriona y campeona llegó al tercer punto contra pronóstico. Lorenzo Musetti abrió la eliminatoria con un 6-0 y 7-6(5) ante Seongchan Hong en una hora y media de partido inaugural. Ni Musetti ni Hong habían disputado un partido individual de Copa Davis desde 2024, pero el italiano, exnúmero cinco del mundo, impuso su nivel ante el puesto 787 del ranking ATP.

Pese al rosco inicial, el jugador asiático sacó algo de orgullo para remontar un 4-2 en el segundo set, pero en la muerte súbita, Musetti, lastrado esta temporada por las lesiones, culminó el primer punto para Italia. Sin embargo, Cobolli no aprovechó después la oportunidad de sentenciar el pase a semifinales con una dura derrota en tres sets (3-6, 7-6(3), 7-6(5)).

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El número seis del mundo se dejó remontar por un Soonwoo Kwon situado en el 139 de la ATP, y que se perdió toda la temporada 2025 para cumplir con el servicio militar obligatorio de su país. El italiano, que llegó a Bolonia desde las Finales ATP de Turín, peleó el segundo set tras un 5-3 abajo, y salvó bola de partido en el tercero, pero dos 'tie-breaks' encumbraron al surcoreano.