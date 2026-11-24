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Un grupo de presuntos ladrones ha secuestrado al menos a 25 personas en un centro comercial de la ciudad colombiana de Cartagena, según ha confirmado en rueda de prensa el presidente del país, Abelardo De la Espriella, que atribuye la situación a un intento frustrado de atraco.

Según De la Espriella, todo comenzó cuando los ladrones intentaron robar un camión de seguridad con dinero recaudado de las cajas de los negocios. Sin embargo, en torno a las 16.30 de esta tarde (hora en España peninsular y Baleares) acabaron metiéndose en el Éxito Castellana, ubicado dentro del Centro Comercial Paseo de la Castellana.

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"Las cámaras alertaron de la presencia de estos bandidos. Los operadores activaron los botones de pánico y la Policía acudió al lugar", ha explicado el mandatario, que ha estimado el número inicial de rehenes en una treintena aunque han liberado ya a "cinco mujeres mayores".

La Policía de Cartagena ha entrado en el centro comercial para establecer un perímetro interior en torno al lugar del secuestro y de momento no hay constancia de heridos.