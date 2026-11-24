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París, 24 nov (EFE).- Nicolas Sarkozy y su mujer, Carla Bruni, tendrán que sentarse en el banquillo en un proceso por una supuesta operación de soborno para que se desdijera el hombre del que partió la acusación contra el expresidente francés de haber recibido dinero para su campaña de 2007 del régimen libio de Muamar Gadafi.

La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) indicó este martes en un comunicado que en total serán once los encausados que tendrán que comparecer en este juicio ,inicialmente programado del 3 de noviembre al 2 de diciembre de 2027 ante el Tribunal Correccional de París.

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Están inculpados por haber utilizado medios ilegales para modificar las declaraciones acusatorias que había hecho Ziad Takieddine, un sulfuroso intermediario y marchante de armas que en 2011 contó a la prensa cómo actuó de correo en los pagos que presuntamente hizo Muamar Gadafi a Sarkozy para financiar su campaña en las elecciones de 2007 que le permitieron llegar al Elíseo.

Takieddine, que murió en el Líbano en septiembre de 2025, había inicialmente afirmado que él mismo llevó cinco millones de euros de Trípoli a París entre finales de 2006 y comienzos de 2007 y que los entregó a Claude Guéant, jefe de gabinete de Sarkozy, entonces ministro del Interior.

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Una versión desmentida de forma contundente y repetida por el que luego llegó a presidente francés, que consideraba al empresario franco-libanés un mentiroso.

En noviembre de 2020, en una entrevista organizada específicamente para dos medios franceses en Beirut (el canal BFMTV y la revista Paris Match), Takieddine rectificó su versión inicial y aseguró que Sarkozy no recibió ni un céntimo de Gadafi.

La entrevista, en cualquier caso, rápidamente levantó sospechas de haber sido amañada y dio lugar a una investigación judicial por la que fueron imputadas más de una docena de personas, incluidos Sarkozy y su esposa Carla Bruni.

En el caso de ellos dos, deberán responder ante el tribunal por los cargos de receptación de soborno y de asociación de malhechores para preparar fraudes en banda organizada, delitos castigados con una pena máxima de 10 años de cárcel y 150.000 euros de multa.

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Se les acusa, por tanto, no de haber sobornado directamente a Takieddine para que modificara su versión, sino de haber maquinado para que esa operación se llevara a cabo y, en último término, de haberse beneficiado de ella.

Se da la circunstancia de que la decisión de llevarlos a juicio se conoce seis días antes de que el Tribunal de Apelación de París dicte sentencia en el caso de la financiación de la campaña de Sarkozy con dinero del régimen libio.

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En ese proceso, la Fiscalía Nacional Financiera había requerido para él una pena de siete años de cárcel y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como 300.000 euros de multa.

En primera instancia, Sarkozy había sido condenado a cinco años de cárcel, otros tantos de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 100.000 euros. Condena que le llevó a convertirse en el primer expresidente de la República (2007-2012) en ingresar en prisión, donde permaneció durante 20 días. EFE

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