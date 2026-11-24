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Kiev, 24 nov (EFE).- Hungría enviará suministros adicionales de diésel a Ucrania, según acordó este martes el primer ministro húngaro, Péter Magyar, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la primera visita del líder de Budapest a territorio del país invadido por Rusia.

Ambas partes también se comprometieron a que Ucrania pueda almacenar una mayor cantidad de sus reservas de gas en instalaciones de empresas húngaras en suelo húngaro para ponerlas a salvo de los bombardeos rusos, anunció tras su reunión con Magyar el mandatario ucraniano en X.

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Bajo el mandato de su anterior primer ministro, Víktor Orbán, Hungría suspendió en febrero de este año las exportaciones de diésel a Ucrania en señal de protesta por la negativa de Kiev a reparar una infraestructura situada en su territorio del oleoducto Druzhba bombardeada por Rusia y sin la que los húngaros no podían seguir recibiendo petróleo ruso.

Las exportaciones de diésel desde Hungría a Ucrania se reanudaron a finales de abril, cuando Kiev accedió bajo presión de la UE a reparar la infraestructura y permitir que volviera a fluir el petróleo ruso hacia el país magiar.

Zelenski contó además que acordó con Magyar incrementar los pasos fronterizos entre ambos países y las rutas de trenes que los conectan.

Según el presidente ucraniano, Magyar también accedió a considerar la participación de Hungría en la coalición internacional que trabaja para el desminado de territorio ucraniano afectado por la guerra.

Desde su llegada al poder en Budapest en mayo, Magyar ha mejorado las relaciones con Ucrania que Hungría mantenía con Orbán en el Gobierno.

Sin embargo, Magyar ha conservado algunos de los frenos que Orbán había puesto a la integración europea de Ucrania y no había visitado el país vecino hasta ahora.

El primer ministro húngaro se ha desplazado en este viaje a Transcarpatia, una región ucraniana fronteriza con Hungría y donde se concentra la minoría magiar de Ucrania, y no a Kiev como suelen hacerlo los líderes extranjeros cuando visitan el país.

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Zelenski ha tenido que desplazarse hasta Transcarpatia para reunirse con Magyar. EFE