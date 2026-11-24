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La petrolera estatal brasileña Petrobras ha anunciado el reparto de un dividendo extraordinario por un importe total de 15.600 millones de reales (2.407 millones de euros) a razón de 1,21035949 reales (0,19 euros) por acción ordinaria y preferente.

Según ha explicado en una nota de prensa, los tenedores de títulos de Petrobras en la Bolsa de São Paulo (B3) podrán adquirir participaciones con derecho a cobro hasta el lunes 7 de diciembre inclusive. El dividendo se abonará el miércoles 23 de diciembre en un único tramo.

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Petrobras ha recordado que este importe se deducirá de la remuneración a los accionistas aprobada en la Junta General Anual de 2027, correspondiente al ejercicio fiscal de 2026. Además, la cantidad se ajustará según el tipo de interés fijado por el Banco Central de Brasil (BCB) desde la fecha de pago hasta el final del año fiscal en curso.

La petrolera participada al 35,45% por el Estado brasileño ha indicado que la fecha de registro para los títulos ADR negociados en la Bolsa de Nueva York será el miércoles 9 de diciembre, mientras que el dividendo se entregará el 31 de diciembre.

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RESULTADOS TRIMESTRALES

Petrobras obtuvo un beneficio de 24.367 millones de dólares (22.205 millones de euros) hasta septiembre, un 45,6% más que hace un año, según informó a mediados de este mes la compañía, que mejoró previsiones y comunicó el reparto de 15.303 millones de reales (13.945 millones de euros) en dividendos.

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Las ventas ascendieron a 90.104 millones de dólares (82.108 millones de euros), un 37,4% más, de los que los productos derivados del petróleo facturaron 49.914 millones de dólares (45.484 millones de euros), un 26,9% más.

Ya solo en el tercer trimestre, la multinacional amplió sus ganancias un 28,4%, hasta los 7.740 millones de dólares (7.053 millones de euros). Los ingresos percibidos repuntaron un 40,4%, hasta los 32.962 millones de dólares (30.037 millones de euros).