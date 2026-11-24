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La plataforma ESS Smart String Grid Forming de Huawei recibe la primera certificación de capacidad de formación de redes de nivel más alto (L4) de la industria por parte de TÜV SÜD

PR Newswire

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SHENZHEN, China, 24 de noviembre de 2026

SHENZHEN, China, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- TÜV SÜD publicó oficialmente el informe técnico sobre la clasificación de capacidad y rendimiento para sistemas y unidades de almacenamiento de energía para la formación de redes. TÜV SÜD también otorgó a la plataforma ESS Smart String Grid Forming de Huawei la primera certificación L4 del mundo por ofrecer la máxima capacidad de formación de redes. Esta es la primera vez, a nivel mundial, que un sistema de almacenamiento de energía ha superado la certificación de capacidad de formación de redes de nivel 4. Esto marca la transición del almacenamiento de energía para la estabilización de la red eléctrica, pasando de la verificación técnica a una nueva etapa de madurez del sector, en la que es estandarizado, cuantificable y certificable. Esta certificación establece un nuevo referente en cuanto a la estabilidad y la resiliencia de los sistemas eléctricos con una alta penetración de energías renovables.

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El almacenamiento de energía integrado en la red eléctrica está evolucionando hacia el soporte del sistema, y se necesita urgentemente un marco unificado para la evaluación de capacidades.

La proporción de energías renovables y dispositivos de electrónica de potencia en los sistemas eléctricos sigue aumentando. Como resultado, los recursos basados en nuevas tecnologías deben asumir gradualmente la inercia, el soporte de voltaje, la amortiguación de oscilaciones de potencia y otras capacidades de estabilidad que proporcionan los generadores síncronos tradicionales. Los sistemas de almacenamiento de energía con capacidad de formación de redes integran la regulación energética con posibilidades de soporte activo a la red. Están evolucionando desde dispositivos tradicionales de almacenamiento de energía hasta convertirse en importantes recursos de estabilidad para los nuevos sistemas eléctricos.

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Al mismo tiempo, los distintos dispositivos varían significativamente en cuanto al alcance de la compatibilidad, el rendimiento dinámico, el funcionamiento en modo isla y la restauración del sistema. La industria necesita urgentemente un marco de evaluación claro para responder a la pregunta de "qué capacidades de formación de redes están disponibles, qué nivel pueden alcanzar y cuánta responsabilidad del sistema se puede asumir".

Sistema de capacidad de formación de redes de cinco niveles: Hacer que las contribuciones al sistema sean medibles y verificables

El informe técnico recientemente publicado propone un modelo de madurez de cinco niveles para la formación de redes eléctricas, desde L0 hasta L4. Este modelo centra su evaluación en las contribuciones reales de los dispositivos y las plantas al sistema eléctrico. También define claramente la trayectoria de evolución de las capacidades, desde el seguimiento de la red tradicional, pasando por la formación de redes de voltaje local, la formación de redes auxiliares regionales y la formación de redes de dominio completo condicional, hasta la formación de redes de dominio completo avanzada. El enfoque de la evaluación se ha ampliado, pasando de centrarse en si una única función está disponible a abarcar las capacidades, los niveles de rendimiento, los niveles de verificación y las contribuciones a la resiliencia del sistema. Esto permite realizar una evaluación basada en datos de las diferentes capacidades de formación de redes y seleccionar los niveles adecuados para los distintos requisitos de aplicación.

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El informe técnico se centra en capacidades fundamentales como la formación de redes, el soporte de frecuencia, el soporte de voltaje, el soporte de la robustez del sistema y el soporte ante fallas. Teniendo en cuenta factores como la velocidad de respuesta, la solidez del soporte y los límites operativos, esta iniciativa impulsa la evaluación de la formación de redes, pasando de las descripciones funcionales a la verificación medible del desempeño. También extiende los requisitos de verificación de los dispositivos individuales a las plantas.

De L0 a L4: La capacidad de formación de redes avanza paso a paso

Basándose en las contribuciones reales de los dispositivos y las plantas al sistema eléctrico, el informe técnico divide la capacidad de formación de redes en cinco niveles:· L0 Seguimiento tradicional de redes: Su funcionamiento depende de una referencia de red externa y no tiene capacidad de formación de redes autónoma.

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· L1 Formación de redes de tensión local: Establece el voltaje de forma autónoma y proporciona soporte de voltaje local.

· L2 Formación de redes auxiliares regionales: Mejora aún más la robustez del sistema y permite el funcionamiento en redes débiles y la respuesta ante fallas.

· L3 Formación de redes de dominio completo condicional: Proporciona soporte de inercia y frecuencia, y permite el funcionamiento en modo isla y el arranque básico en negro; el sistema aún requiere el apoyo de un pequeño número de máquinas síncronas.

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· L4 Formación avanzada de redes en todo el dominio: Además, proporciona supresión de oscilaciones de banda ancha, coordinación de formación de redes de múltiples unidades y capacidades de restauración completa del sistema, con el objetivo de desarrollar resiliencia a nivel de sistema.

Huawei recibe la certificación L4: Las capacidades de formación de redes a nivel de sistema obtienen reconocimiento de terceros.

L4 "Formación avanzada de redes en todo el dominio" es el nivel más alto en este modelo. Además de las capacidades de voltaje, frecuencia, robustez del sistema y soporte ante fallas, también requiere supresión de oscilaciones de banda ancha, restauración completa del sistema y capacidades de coordinación para la formación de redes de múltiples unidades. Se centra en el rendimiento a nivel de planta, incluyendo el arranque en negro avanzado, la conmutación fluida entre conexión y desconexión a la red, y la capacidad de soportar fallas fuera de la red.

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La plataforma ESS Smart String Grid Forming de Huawei ha obtenido la certificación L4, lo que indica que cumple con los requisitos más exigentes del modelo en cuanto a soporte del sistema, estabilidad dinámica y restauración coordinada. Con esta certificación, el nivel más alto de capacidad de formación de redes ya no es solo parte de un marco de evaluación, sino un logro técnico certificado por un tercero. Esto también significa que los sistemas de almacenamiento de energía integrados en la red pueden desempeñar un papel más importante en la estabilización de la red y el restablecimiento del suministro eléctrico durante perturbaciones complejas, la separación del sistema y los apagones. Estas capacidades sientan las bases para el funcionamiento de futuros sistemas de energía 100% renovable.

Desde los avances tecnológicos hasta la clasificación de capacidades, y desde la verificación de ingeniería hasta la certificación por terceros, el almacenamiento de energía para la estabilización de redes eléctricas avanza rápidamente hacia su aplicación a gran escala. La publicación de este informe técnico y la primera certificación L4 del mundo proporcionan a la industria puntos de referencia claros sobre las capacidades y una base para su aplicación. Esto impulsará aún más el desarrollo coordinado de equipos, estándares, ingeniería y mercados, y ayudará a construir sistemas de energía nuevos, más seguros, estables y resilientes.

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FUENTE Huawei Digital Power