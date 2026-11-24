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Madrid, 24 nov (EFE).- La Policía Nacional española, en colaboración con los servicios de inteligencia israelíes, detuvo en Barcelona (este) a dos personas presuntamente integradas en una red internacional dedicada a canalizar fondos para el grupo islamista Hamás y su brazo armado, las brigadas de Ezz-al-Din al-Qasam.

Según informó este martes la Dirección General de la Policía, los detenidos, que han ingresado en prisión por orden de la Audiencia Nacional, están acusados de los delitos de adoctrinamiento, adoctrinamiento a terceros, enaltecimiento del terrorismo y financiación a organización terrorista.

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La investigación, desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información en colaboración con las brigadas provinciales de Barcelona y de la ciudad autónoma norteafricana de Melilla, constató que los sospechosos presentaban un elevado grado de radicalización.

Además, mantenían estrecha relación con una red de personas que participaba en la captación, intermediación y transferencia de fondos hacia la Franja de Gaza.

Los arrestados hacían uso de intermediarios, empresas de envío de dinero y criptoactivos para dificultar el rastreo de las operaciones financieras y la identificación de sus beneficiarios finales.

El análisis de las operaciones económicas efectuadas y de las comunicaciones entre los implicados resultó clave para reconstruir la estructura de la red.

Los agentes pudieron identificar una red de intermediación que facilitaba la transferencia y anonimización de fondos entre distintos países mediante mecanismos financieros convencionales.

Esta participación de múltiples intermediarios y la diversidad de los medios empleados dificultaron el seguimiento de las operaciones. EFE