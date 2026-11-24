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Argel, 24 nov (EFE).- La misión de las Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) pidió la reanudación regular de las clases "lo antes posible", junto con el logro de "avances tangibles a la hora de abordar las preocupaciones de los docentes" en huelga desde el 13 de septiembre, según un comunicado publicado este martes.

La UNSMIL afirmó seguir "de cerca" los acontecimientos relacionados con la interrupción de las clases en las escuelas públicas del país, así como las reivindicaciones de los docentes en materia de "atrasos salariales, seguro médico y mejora de las condiciones de los centros educativos".

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La misión afirmó tomar en cuenta la petición dirigida por el Sindicato General de Docentes la semana pasada y subrayó los esfuerzos realizados por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli y liderado por Abdelhamid Dbeiba, y las " instituciones libias competentes en todo el país" para dar respuesta a las reivindicaciones de los huelguistas y continuar el diálogo con el fin de "alcanzar una solución justa y sostenible lo antes posible".

Por lo tanto, reafirmó la "importancia de respetar los derechos de los docentes a expresar sus reivindicaciones y a reunirse pacíficamente" al mismo tiempo que insistió en el derecho de los niños a "recibir una educación de calidad".

En este sentido, la UNSMIL alertó de que la interrupción prolongada de las clases afecta "negativamente" al aprendizaje de los niños y supone una "carga adicional para las familias, especialmente aquellas que dependen de la educación pública" y repitió que el fin de la huelga sigue siendo una "prioridad común".

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La misión de la ONU instó a todas las partes a mantener el diálogo y aprovechar los "esfuerzos en curso" para alcanzar una "solución que salvaguarde el derecho de los niños a la educación, respete los derechos de los docentes y contribuya a fortalecer el sistema de educación pública en beneficio de todos".

El Gobierno anunció, el sábado 7 de noviembre, un acuerdo para intentar poner fin a la crisis, pero la reanudación de las clases anunciada no se ha producido mientras que un gran número de colegios públicos permanecen cerrados en el oeste del país, incluida la capital, Trípoli. EFE

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