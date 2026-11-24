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El futbolista inglés Jude Bellingham, mediapunta del Real Madrid, ha afirmado que "Mourinho es la clave" de su mejoría y la del equipo, que este martes remontó al PSV Eindhoven (5-1) en la fase de liga de la Liga de Campeones, y ha recalcado que el entrenador blanco "quiere luchar" por ellos "siempre".

"Mourinho, punto. Mourinho es la clave", declaró en zona mixta tras el encuentro en el Santiago Bernabéu. "Son muchas cosas, el ambiente. Es un entrenador que no solo piensa en el fútbol. Es un maestro. Es importante para él también cómo sienten los jugadores y eso vale para mucho para nosotros. Sentimos que tenemos a alguien que quiere luchar por nosotros siempre. Por eso estamos luchando por él y por el club, porque estamos muy felices", apuntó.

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También desveló qué hizo el técnico portugués en el descanso. "Se ha enfadado, pero es normal. Es un entrenador con mucho nivel y espera mucho más de nosotros. Y yo creo que en la segunda parte mejoraron mucho más. A veces no es suficiente solo con jugar bien en la segunda parte, es importante también empezar los partidos bien, rápido, fuerte, un poco más concentrados", expuso.

"Es siempre importante mejorar. Pienso en cómo hacemos mejor en el próximo partido. No es suficiente solo ganar, ganar, ganar. Estamos siempre aprendiendo más sobre cómo jugar mejor. Y por eso estamos ganando, porque estamos aprendiendo", continuó.

Sobre su gol, que supuso el 2-1, aseguró que "fue bueno". "He recibido el balón y he pensado 'no voy a pasar, voy a tirar'. Entra el gol muy bonito y estoy muy feliz", reconoció, sin dar importancia al hecho de que saquen similitudes con goles de Zinedine Zidane. "Esto no es presión, presión es ganar partidos. Para mí es un honor. Hago cosas que vosotros piensan que son similares a Zidane, pero él fue mucho mejor que yo", recalcó.

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Además, afirmó que "puede ser" que viva su mejor momento. "Estoy disfrutando mucho mi fútbol, me encanta el entrenador, su staff, mis compañeros, me ayudan mucho, por eso estoy jugando bien, porque tengo mucha ayuda de todo el club", afirmó. "No sé si es porque estoy jugando de mediapunta, yo creo que es la libertad para moverme más abajo, para ayudar en la construcción del juego, moverme un poco más alto para finalizar. Mourinho me da mucha confianza, por eso estoy jugando bien, porque estoy feliz", indicó.

Por otra parte, el inglés no quiso hablar de su posible renovación, aunque confesó que le encantaría seguir muchos años más en el club blanco. "No he hablado con el club sobre la renovación. He hablado con mi madre y mi padre, estoy feliz aquí. Claro que quiero quedarme. Estoy jugando bien, disfrutando de mi fútbol. Me encanta vivir aquí en España. Para mí todo es perfecto en este club ahora mismo", manifestó.

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Por último, Belligham confesó su felicidad por el hecho de que el brasileño Vinícius haya conseguido anotar este martes. "Es un chico maravilloso, un jugador maravilloso. Me encanta cómo juega, pero me encanta más cómo es como persona. Yo creo que él necesita ayuda de sus compañeros, por eso estamos aquí para él siempre. Estoy muy feliz por él hoy", finalizó.