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El capitán de la selección española de la Copa Davis, David Ferrer, aseguró que no le importa que exista presión de cara a la 'Final a 8' de Bolonia (Italia) a la que acuden como "uno de los favoritos" a levantar la 'Ensaladera', algo que achaca a que tiene "un gran equipo".

"Sí (hay presión), pero me gusta, no me importa. Asumimos que somos uno de los favoritos y luego podemos ganar o perder, eso ya depende de muchas cosas", señaló Ferrer en una entrevista en 'Radiogaceta de los deportes' de Radio Nacional de España.

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El de Jávea recalcó que "siempre es bueno ir de favorito porque eso quiere decir que tienes un gran equipo". "Así que no pasa nada por decir que tenemos un gran equipo y que es una buena oportunidad. Más que nada, estaremos preparados para ello", se sinceró.

Además, no se ve "más tenso que el año pasado" por dejar la capitanía tras esta 'Final a 8'. "El hecho de que sea mi último año no me supone más tensión o más presión por ganarla o no. Como he dicho antes, no me cambia nada en mi vida ni a nivel personal ni profesional", indicó.

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"Obviamente, soy competitivo y quiero ganar. Quiero hacer bien mi trabajo porque me hace mucha ilusión ganarla por lo que es el sentimiento de equipo, porque lo he vivido, y quiero y me gustaría poder vivirlo como capitán", sentenció David Ferrer.