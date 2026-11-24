Guardar

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha anunciado que su país pagará ya de manera íntegra al Tribunal Penal Internacional su cuota del año próximo como gesto de respaldo a la presidenta de la corte, su compatriota Tomoko Akane, arrinconada por el reciente gesto de repulsa de Estados Unidos, China y Rusia a la labor de la corte.

Los líderes de las tres grandes potencias, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin (este último bajo orden de arresto del TPI por crímenes de guerra en Ucrania), consensuaron la semana pasada una declaración en la que rechazaban cualquier intento de imputar a un jefe de Estado al entender que se trataba de una violación de la inmunidad que le otorga el cargo, en un ataque directo al Tribunal.

PUBLICIDAD

En respuesta, la primera ministra japonesa ha anunciado que el Gobierno, "tras un examen exhaustivo", abonará "íntegramente la cuota de 2027 antes de fin de año, con el fin de seguir apoyando a la CPI como su mayor contribuyente".

"El Gobierno de Japón seguirá brindando un firme apoyo para que el TPI pueda cumplir su función y desempeñar su papel esencial en la consolidación del Estado de derecho", ha añadido en un comunicado publicado en redes sociales.

Akane fue sancionada en agosto por Estados Unidos, que congeló sus activos en el extranjero y prohibió su entrada al país. Washington impuso sanciones al propio tribunal el mes pasado.