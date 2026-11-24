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Washington, 24 nov (EFE).- La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI) detectaron este martes una intrusión informática que expuso información no clasificada de sus sistemas de análisis de inteligencia de fuentes abiertas, según informó The New York Times.

La brecha afectó a una red utilizada para recopilar y analizar información procedente de fuentes públicas, como redes sociales, imágenes satelitales y bases de datos comerciales, según funcionarios estadounidenses y personas familiarizadas con el incidente citadas por el diario.

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De acuerdo con otros medios locales, al menos uno de los sistemas afectados pertenecía a la CIA y la intrusión había quedado resuelta.

La ODNI aseguró al New York Times que el incidente no provocó interrupciones en sus capacidades críticas, mientras que la CIA aún no se pronuncia sobre la eventualidad.

El episodio se produce en medio de una creciente preocupación por la seguridad de los sistemas gubernamentales, después de que se conocieran otros incidentes en el FBI y el Departamento de Agricultura, así como una interrupción de varios días en la red clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que las autoridades atribuyeron a problemas técnicos y no a un ciberataque.

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El 13 de noviembre los vuelos a nivel nacional fueron suspendidos durante casi cinco horas por una falla en su red de telecomunicaciones que afectó los sistemas de comunicación y radar del control aéreo.

La Administración de Aviación Federal (FAA) atribuyó inicialmente el problema a la inestabilidad de sus equipos antiguos, posiblemente relacionada con la instalación de un nuevo enrutador en Arkansas.

El presidente, Donald Trump, restó importancia a la interrupción y la atribuyó a equipos obsoletos, que describió como aparatos que habían sufrido un "ataque al corazón", al tiempo que rechazó asumir responsabilidad por lo ocurrido y elogió la respuesta de su secretario de Transporte, Sean Duffy.

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Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que no existen pruebas de que las fallas registradas en la FAA, los bancos y otros sistemas estén relacionadas entre sí o respondan a un ataque informático, y sostuvo que Estados Unidos no está bajo un ataque sistémico. EFE