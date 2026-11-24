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Toronto (Canadá), 24 nov (EFE).- España, Canadá y otros doce países instaron a Birmania (Myanmar) a cumplir la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que declara al país asiático responsable del genocidio de la minoría musulmana rohinyá en 2017.

En una declaración conjunta, dada a conocer este martes, los ministros de Asuntos Exteriores de los catorce países destacaron el carácter vinculante de la sentencia y reclamaron a las autoridades birmanas el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

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"Los rohinyás han sufrido años de violencia atroz, desplazamiento y persecución. La sentencia de la Corte envía un mensaje claro de que estos actos no pueden cometerse con impunidad", señalaron los ministros.

Los firmantes también consideraron esencial crear las condiciones para el retorno voluntario, seguro, digno y sostenible de los refugiados rohinyás a Birmania.

El pasado 19 de noviembre, la CIJ determinó que Birmania cometió genocidio durante las operaciones militares de 2017 en el norte del estado de Rakáin y ordenó al país investigar y castigar a los responsables, así como indemnizar a las víctimas.

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La ofensiva militar en mención provocó la huida de más de 750.000 rohinyás a la vecina Bangladés, donde actualmente residen alrededor de 1,2 millones de refugiados de esta minoría, según Naciones Unidas.

La sentencia pone fin a la fase principal del proceso judicial iniciado en noviembre de 2019 por Gambia, que acusó a Birmania de violar la Convención sobre el Genocidio.

Además de España, Canadá y Gambia, suscribieron la declaración Australia, Bélgica, Chipre, República Checa, Estonia, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Portugal y el Reino Unido.