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Fátima Zohra Bouaziz

Dakar, 24 nov (EFE).- Organizar la salida de un cayuco rumbo a Canarias no requiere una operación especialmente compleja. Basta con encontrar a alguien dispuesto a asumir la iniciativa y reunir entre varios migrantes el dinero necesario para comprar una embarcación. El miedo a morir en el mar tampoco parece suficiente para frenar las salidas.

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"Ya no es una cuestión de miedo; es una cuestión de supervivencia", resume Saliou Diouf, presidente de la asociación senegalesa Boza Fii, que acompaña a migrantes y familiares de personas desaparecidas.

El testimonio del activista llega en un momento de repunte de la ruta atlántica. Este lunes, seis embarcaciones precarias fueron rescatadas en la isla española de El Hierro y otras dos llegaron a Tenerife con 815 personas a bordo, entre ellas 48 menores.

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Según datos del Gobierno de Canarias, cerca de 13.000 personas migrantes han llegado durante este mes de noviembre al archipiélago español a bordo de 130 embarcaciones precarias.

"Cuando una persona se encuentra dentro de un circuito en el que quiere marcharse, organizar la salida resulta fácil. Basta con que alguien asuma el compromiso", explica Diouf en una entrevista telefónica con EFE.

El mecanismo, asegura, no requiere una estructura especialmente compleja. Si una embarcación cuesta un millón de francos CFA (unos 1.500 euros), basta con encontrar a cinco personas dispuestas a aportar 200.000 francos (unos 300 euros) cada una para reunir el dinero necesario y comprarla.

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"Una vez que se reúne el número de personas necesario, se compra la embarcación. No es algo realmente complicado".

Detrás de esa aparente sencillez se esconde, sin embargo, una realidad mucho más dramática: la normalización de las muertes y desapariciones en una ruta en la que los naufragios se repiten año tras año.

"Las tragedias, las muertes y las desapariciones no son algo nuevo. Son situaciones que se repiten todos los años: la gente sigue marchándose, algunos mueren y otros desaparecen", continúa.

A juicio de Diouf, el miedo ha dejado de actuar como elemento disuasorio, incluso ante la posibilidad de que quienes organizan las travesías sean detenidos y encarcelados. "Ya no tienen miedo de que detengan a los capitanes, de la criminalización o de que metan en prisión a los organizadores. Son las propias personas quienes toman la iniciativa de marcharse".

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El activista se refiere a los naufragios registrados en Lompoul y Yenne, dos localidades de la costa senegalesa. Primero se produjo el de Lompoul y, apenas una semana después, otra embarcación naufragó en Yenne.

"Las personas que iban en esa embarcación ya sabían que había ocurrido una gran tragedia en Lompoul. Y, aun así, se marcharon. Ya no es una cuestión de miedo; es una cuestión de supervivencia", afirma.

Diouf conoce bien Lompoul. La asociación Boza Fii organiza cada año caravanas de sensibilización que recorren los pueblos más remotos de Senegal para concienciar sobre los riesgos de la migración irregular y preservar la memoria de quienes han muerto o desaparecido durante la travesía.

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Este año, la caravana coincidió en Lompoul con la tragedia del 6 de noviembre, cuando 42 personas murieron en el naufragio de una piragua. Durante aquellos días, los integrantes de la asociación participaron también en las labores de recuperación de cadáveres y ayudaron a rescatar al menos ocho cuerpos, explica Diouf.

Para el activista, las respuestas centradas en la vigilancia, la militarización de las costas y la persecución de quienes organizan las salidas no abordan las causas del problema. Diouf cuestiona especialmente la cooperación entre los gobiernos africanos y la Unión Europea cuando, a su juicio, se orienta a reforzar los controles y criminalizar la migración.

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"La migración es un derecho. Las personas tienen derecho a desplazarse libremente y sin peligro", afirma.

Si existieran mecanismos que permitieran viajar legalmente y con libertad, nadie tendría que exponerse a pasar una semana, o incluso dos días, en el mar a bordo de una embarcación precaria, continúa, y denuncia la desigualdad de oportunidades entre europeos y africanos a la hora de cruzar las fronteras.

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"Cuando los europeos vienen aquí, no tienen que asumir los riesgos de subirse a una embarcación, porque tienen pasaportes con los que ni siquiera necesitan solicitar un visado. Esa es la realidad. Hay que decirlo claramente", dijo.

Diouf defiende que emigrar no tiene por qué significar romper definitivamente los vínculos con el país de origen y recuerda su propia experiencia.

"No todo el mundo se va a marchar para siempre. Yo mismo me fui y regresé. Las personas que se instalan allí también pueden volver. Que regresen con dinero o sin dinero no es el problema", afirmó.

Lo verdaderamente importante, insiste, es garantizar los derechos humanos y, entre ellos, el derecho a la movilidad y a viajar sin poner en peligro la propia vida.EFE