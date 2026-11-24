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El tenista español Carlos Alcaraz ha subrayado que "todos" los miembros del equipo nacional de Copa Davis han "tenido un año largo", al igual que sus adversarios, pero que aun así en Bolonia (Italia) están "con una ilusión tremenda" para afrontar los cuartos de final del torneo e intentar llegar lo más lejos lejos posible en su lucha por la 'Ensaladera'.

"Esperamos su apoyo, esperamos su energía. Todos nosotros hemos tenido un año largo y aquí estamos con una ilusión tremenda, con unas ganas impresionantes para representar a nuestro país lo mejor posible", comentó Alcaraz este martes en una entrevista con 'Radiogaceta de los deportes'.

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"Han sido unos días donde he podido tener un poquito más de espacio para hacer ejercicios ejercicios de recuperación. De momento están yendo las cosas bien, todavía no he tocado bola, no he tocado raqueta; mañana va a ser la primera vez que vaya para allá y toque raqueta", dijo el jugador murciano al respecto de sus molestias físicas anteriores a esta cita.

"Al final son sensaciones que vamos a ir a ir teniendo. No quiero dar nada dar nada por hecho, pero de momento lo que puedo decir es que me voy encontrando cada día un poquito mejor, cada día voy viendo más claro que voy recuperando. Y el jueves, ya cuando todo haya sentado, que ya hayamos entrenado y esté cada vez más cerca el día, David hablará", se refirió a la decisión de David Ferrer, capitán del equipo, por alinearlo de salida.

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Luego Alcaraz abogó por encarar a tope su eliminatoria ante Austria "por el cariño que le tenemos a la bandera, a la selección y a nuestro país, y también lo vamos a hacer por ellos", según aludió a la afición de España que mire hacia el BolognaFiere Arena para esos cuartos de final.

"Pueden estar tranquilos, es que vamos a darlo todo. Vamos a dejarnos la última gota de sudor, la última gota de energía, la última gota de gasolina que nos quede en el tanque para hacer todo lo que podamos aportar. Así que nada, esperemos que desde casa estén animando, y los que hayan podido venir, que se les escuchen en el estadio. Ojalá esta semana se dé por buen camino y acabemos en un domingo espectacular", concluyó.

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RAFA JÓDAR: "ESTOS DÍAS ME ESTÁN VINIENDO MUY BIEN"

En el mismo programa de RNE también fue entrevistado, Rafa Jódar la otra gran baza del equipo español para buscar la 'Ensaladera'. "Yo me siento bien. Es cierto que he jugado muchos partidos este primer año. Ha sido todo nuevo para mí. He tenido muchas experiencias que antes no había vivido porque no estaba en el circuito profesional", admitió el madrileño.

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"Pero al final queda en la decisión del capitán de si me elige para saltar a pista el jueves. Si es así, yo estaré disponible. Intentaré dejarme todo por la selección, es muy muy especial representar a tu país y en una competición muy diferente a lo que vengo jugando en estos últimos meses. Es cierto que el cuerpo está un poquito cansado, pero yo intentaré dejarlo todo y estos días me están viniendo muy bien", indicó Jódar.

"Mi vida era muy diferente el año pasado, pero lo estoy llevando con naturalidad. Mi equipo que está detrás, incluyendo el equipo español, me está apoyando mucho y eso lo noto. Al final ellos saben que es complicado. Es una es una situación nueva y complicada para mí, pero lo estamos ya dando de la mejor manera posible; o sea, que estoy muy contento de cómo está yendo todo", sentenció a pocos días de afrontar esta Copa Davis.

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