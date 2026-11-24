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La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI) y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) han elaborado por primera vez de forma conjunta un documento de consenso con recomendaciones para el diagnóstico y el tratamiento de la trombosis venosa durante el embarazo, publicado en la 'Revista Clínica Española'.

"No tratamos solo una trombosis, ni solo un embarazo, tratamos a una mujer en la que ambas situaciones ocurren al mismo tiempo. Por eso necesitábamos sentarnos juntos y establecer un lenguaje común", ha señalado la radióloga intervencionista de la SERAM y una de las autoras del consenso, Sara Lojo.

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Según explican las sociedades, una trombosis durante el embarazo no pertenece a una única especialidad: el internista aporta el manejo de la anticoagulación; el ginecólogo integra ese tratamiento con la evolución del embarazo y el parto; radiología tiene un papel esencial en el diagnóstico; y la radiología intervencionista aporta opciones diagnósticas y terapéuticas específicas, incluyendo tratamientos endovasculares en pacientes seleccionadas.

Así, el consenso da respuesta a preguntas prácticas del día a día: qué anticoagulante utilizar, durante cuánto tiempo, cómo manejarlo cerca del parto, cuándo puede administrarse una anestesia epidural, cuándo reiniciar la anticoagulación tras el nacimiento y en qué situaciones clínicas relacionadas considerar otras alternativas.

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"El verdadero cambio no es disponer de un nuevo tratamiento, sino hablar un mismo idioma, que una mujer con una trombosis durante el embarazo no reciba mensajes distintos según qué especialista la atienda. No tratamos solo una trombosis ni solo un embarazo, tratamos a una mujer en la que ambas situaciones ocurren al mismo tiempo", destaca Lojo.

En este sentido, la especialista ha explicado que el embarazo aumenta de forma natural la tendencia de la sangre a coagularse, un mecanismo que protege a la mujer frente al sangrado del parto pero que, al mismo tiempo, eleva el riesgo de sufrir una trombosis.

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"Ese riesgo se mantiene alto incluso después de dar a luz, especialmente durante las seis semanas siguientes al parto. Ante una trombosis venosa profunda, la prioridad es proteger a la madre, evitando que el trombo aumente, que vuelva a producirse o que llegue a los pulmones y provoque una embolia pulmonar, pero eligiendo siempre fármacos seguros para el feto", comenta Lojo.

Por ello, las especialista subrayan que no se pueden emplear todos los anticoagulantes habituales. Las heparinas de bajo peso molecular son el tratamiento de elección porque son eficaces y no atraviesan la placenta; en cambio, los anticoagulantes orales de acción directa no están recomendados durante el embarazo.

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"Una trombosis durante el embarazo es una situación relevante, pero disponemos de tratamientos anticoagulantes eficaces y seguros, y el objetivo es proteger a la madre sin comprometer la seguridad del bebé", ha explicado Esther Gálvez, radióloga intervencionista de la SERAM y otra de las autoras del consenso.

¿CUÁNDO INTERVIENE LA RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA?

Las especialista indican que la anticoagulación constituye el tratamiento de primera línea de la trombosis venosa profunda durante el embarazo. Sin embargo, en situaciones clínicas seleccionadas pueden considerarse tratamientos endovasculares, especialmente ante trombosis extensas, síntomas graves o situaciones en las que la evolución clínica justifique valorar una estrategia adicional.

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Estas técnicas permiten tratar directamente el trombo mediante catéteres, tras una valoración individualizada y multidisciplinar de los potenciales beneficios y riesgos maternofetales. La evidencia científica sobre estos procedimientos en mujeres embarazadas es todavía escasa, ya que procede sobre todo de series de casos pequeñas.

Existe también la posibilidad de colocar un filtro en la vena cava, algo que no se hace de forma rutinaria y que se reserva para casos con una trombosis reciente y una contraindicación absoluta para anticoagular, o para situaciones muy seleccionadas en las que hay que suspender temporalmente la anticoagulación en torno al parto. "Más que hablar de anticoagulación o intervención como alternativas equivalentes, la anticoagulación es la regla; el intervencionismo se reserva para situaciones seleccionadas en las que el riesgo o la gravedad justifican dar un paso más", señala Gálvez.

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Cuando es necesario un procedimiento guiado por imagen, una de las principales preocupaciones de las pacientes es la radiación. El embarazo no impide utilizarla cuando está médicamente indicada: lo que exige es justificar bien esa indicación y reducir la exposición todo lo posible. "Si el procedimiento está indicado, nuestro objetivo es utilizar la mínima radiación necesaria para realizarlo de forma segura, porque no tratar adecuadamente una enfermedad potencialmente grave de la madre también supone un riesgo para el embarazo", apunta Lojo.

"Ante la sospecha de trombosis venosa profunda, la ecografía Doppler constituye la primera opción diagnóstica. Cuando existe sospecha de embolia pulmonar y es necesario realizar pruebas de imagen adicionales, tanto la angio-TC de arterias pulmonares como la gammagrafía pulmonar pueden ser opciones adecuadas durante el embarazo. Ambas técnicas presentan una exposición fetal a radiación generalmente baja cuando se utilizan protocolos optimizados. La elección debe individualizarse según la situación clínica, los hallazgos radiológicos previos y la disponibilidad de las técnicas, evitando establecer una superioridad general de una modalidad sobre otra", concluye Mikel Grau, radiólogo de urgencias de la SERAM.

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