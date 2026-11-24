Guardar

Buenos Aires, 25 nov (EFE).- Argentina conmemora este miércoles el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en medio de un recrudecimiento de la violencia machista que organizaciones feministas vinculan al clima político, los discursos de odio y el desmantelamiento de las políticas públicas de prevención y asistencia del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei.

El Observatorio de las Violencias de Género de la organización 'Ahora Que Sí Nos Ven' contabilizó 222 feminicidios entre el 1 de enero y el 20 de noviembre pasados frente a los 191 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento superior al 16 %.

PUBLICIDAD

Se registraron además 32 casos de violencia vicaria, nueve travesticidios y transfemicidios y diez instigaciones al suicidio.

"Observamos un recrudecimiento de la violencia machista íntimamente ligado al contexto político que atravesamos desde la llegada de la ultraderecha al Gobierno", afirmó a EFE Raquel Vivanco, fundadora y directora del observatorio.

Vivanco vinculó esta situación con el cambio de orientación política iniciado con la llegada de Javier Milei al Gobierno, en diciembre de 2023, que supuso la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el desmantelamiento de programas destinados a prevenir y atender la violencia machista.

PUBLICIDAD

A ese retroceso institucional, consideró, se sumaron los discursos negacionistas y de odio del presidente e integrantes de su gabinete.

La portavoz del colectivo feminista 'Ni Una Menos', Lucía Cavallero, aseguró a EFE que en Argentina hoy existe un "antifeminismo de Estado" que invisibiliza la violencia de género.

El 67 % de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas de violencia y el 64,1 % de los feminicidios se cometió en la vivienda de las mujeres o en el domicilio que compartían con sus agresores, según el observatorio 'Ahora Que Sí Nos Ven'.

PUBLICIDAD

De igual manera, añadió que 34 víctimas habían denunciado previamente y 21 contaban con medidas judiciales de protección

"La precarización laboral, el endeudamiento y la falta de autonomía económica dificultan que muchas mujeres puedan salir de relaciones violentas. Tenemos un Estado que se retira de sus responsabilidades mientras se profundizan las desigualdades y las violencias", señaló Vivanco.

Cavallero, por su parte, aseguró que la imposibilidad de acceder a una vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que las mujeres puedan abandonar relaciones violentas. Definió este fenómeno como "violencia inmobiliaria".

Y cree que el contexto político desalienta a las mujeres a denunciar la violencia machista porque "transmite el mensaje de que las instituciones dejaron de reconocerla como un problema y de que no encontrarán respuestas".

El Gobierno de Milei no contabiliza los feminicidios, lo hace la Corte Suprema argentina, que sumó 200 víctimas en 2025, un 12,3 % menos que el año anterior, cifra que cuestionan las organizaciones feministas por tratarse sólo de los casos judicializados.

PUBLICIDAD

Este miércoles, colectivos feministas y de la diversidad sexual marcharán en las calles de Buenos Aires bajo la consigna "Unir las luchas es la tarea" para reclamar políticas de prevención, asistencia y acceso a la Justicia. EFE