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Estambul, 24 nov (EFE).- Cinco soldados han muerto al estrellarse, por causas aún desconocidas, un helicóptero militar en la provincia de Eskisehir, en el oeste de Turquía, durante un vuelo de entrenamiento, informa la cadena turca NTV.

La aeronave, un modelo AS-532 del fabricante Eurocopter, se precipitó al suelo poco después del anochecer en el municipio de Yürükakçayir, a una docena de kilómetros al oeste de la capital de la provincia, señala el diario Cumhuriyet.

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Murieron los cinco ocupantes de la aeronave, según un comunicado del Ministerio de Defensa, citado por NTV, que muestra imágenes de los restos de la aeronave en llamas.

El accidente tiene lugar solo 12 días después de que cuatro militares turcos murieran al estrellarse el helicóptero S-70 en el que viajaban, en la provincia de Malatya, en el este de Anatolia.

Tanto Malatya como Eskisehir albergan importantes bases de las Fuerzas Aéreas turcas. EFE