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Estambul, 24 nov (EFE).- El escándalo de fondos de inversión fraudulentos en Turquía ha provocado este martes otra dimisión en el entorno de Recep Tayyip Erdogan, la del vicepresidente y cofundador de su partido, el islamista AKP, por el supuesto vínculo de su hijo con una firma intervenida en una estafa masiva que afecta a 455.000 clientes.

Hayati Yazici renunció debido a la investigación judicial sobre si su hijo, Mustafa Yazici, tiene vinculación con una de las empresas intervenidas en septiembre por su supuesta implicación en una estafa de miles de millones de euros mediante manipulación de acciones en Bolsa.

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Mustafa Yazici se halla en libertad condicional con prohibición de salir del país, pero la congelación de sus bienes, decidida el pasado 30 de septiembre, fue levantada al día siguiente.

Otro empresario supuestamente socio de Yazici en las empresas intervenidas fue hallado muerto cinco días más tarde en su coche, un caso que la Fiscalía sigue investigando.

Hayati Yazici afirmó hoy en su carta de dimisión que su hijo "no es fundador ni socio ni dirigente" de una de las empresas intervenidas, y que "no ha ganado ni una lira, ni personalmente, ni como dueño de empresa" mediante los fondos fraudulentos.

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El veterano político fue abogado y asesor jurídico de Erdogan, con el que participó en 2001 en la fundación del AKP, y luego fue diputado de este partido hasta 2023, viceprimer ministro entre 2007 y 2009 y ministro de varias carteras hasta 2014.

Su dimisión es la segunda sacudida en el partido tras la de la otra vicepresidenta, Fatma Betül Sayan Kaya, exministra de Asuntos Sociales, que fue además detenida y enviada a prisión preventiva el pasado día 6, pero puesta en libertad y traspasada a arresto domiciliario hoy mismo.

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El jefe de la oposición, el socialdemócrata Özgür Özel, aseguró que Kaya habría "amenazado" a Erdogan con difundir información sobre lo que considera una amplia red de figuras cercanas al partido beneficiadas por los fondos fraudulentos.

También están bajo investigación por el mismo escándalo tres exvicegobernadores y un exgobernador del Banco Nacional que ejercieron sus cargos entre 2016 y 2023, entre ellos Sahap Kavcioglu, que dimitió este mes de su cargo de presidente de la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria.

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El descalabro de los fondos de inversión, destapado en septiembre, ha afectado a 455.000 clientes, según datos de la Comisión de Valores, y la prensa financiera avanza estimaciones de en torno a los 15.000 millones de euros en pérdidas.

Más de 460 personas están siendo investigadas, de las que 120 están en prisión preventiva, y entre ellas hay altos cargos de organismos públicos y empresas privadas. EFE