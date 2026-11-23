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Seúl, 23 nov (EFE).- Corea del Sur lamentó este lunes el fracaso de la cumbre climática COP31, concluida en la víspera en Turquía sin un acuerdo político ante las discrepancias sobre el abandono de los combustibles fósiles y la financiación climática.

"Es muy lamentable que, en un contexto en el que aumenta la gravedad de la crisis climática, la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático no haya logrado adoptar una declaración general", afirmó el ministro surcoreano de Medio Ambiente, Kim Sung-whan, que encabezó la delegación surcoreana en el evento, según un comunicado conjunto de su oficina y la Cancillería.

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La COP31 terminó sin una declaración política general sobre la lucha contra el calentamiento global, algo que no ocurría desde la COP15 de Copenhague, en 2009, aunque logró acuerdos parciales en materias como adaptación, transición justa y financiación climática, señaló el informe.

En la cumbre, la Unión Europea vetó el texto final por no incluir una referencia explícita al abandono de los combustibles fósiles, mientras que países en desarrollo como la India reclamaban mayores compromisos de financiación climática. Las negociaciones contaron con una prórroga récord de más de 44 horas de negociación.

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Pese al fracaso del diálogo, Seúl destacó entre sus logros la firma de acuerdos de cooperación climática con Australia y Nepal, así como su adhesión a iniciativas internacionales sobre electrificación y mercados de carbono. EFE