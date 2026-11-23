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Las autoridades ucranianas han elevado a diez el número de fallecidos a causa del ataque ruso con drones que provocó el derrumbe parcial de un edificio residencial de cinco plantas durante la madrugada del domingo en la localidad de Dimer, en la región de Kiev, donde continúan activas las labores de búsqueda y rescate.

"Desafortunadamente, el número de víctimas en Dimer ha aumentado. Los rescatistas han desbloqueado el cuerpo de otra mujer. La cifra de muertos es de diez", ha explicado el jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, a través de un mensaje difundido en redes sociales en el que ha confirmado que "la operación de búsqueda y rescate sigue en curso".

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En el mismo comunicado, Tkachenko ha trasladado sus "más sinceras condolencias" a los familiares y allegados de todas las víctimas mortalmente alcanzadas en el bombardeo, después de haber elevado previamente el balance de fallecidos a seis personas conforme avanzaba la retirada de escombros.

El dirigente local había notificado con anterioridad que una mujer de 22 años y un niño habían resultado heridos y que al menos 14 personas se encontraban en paradero desconocido a raíz del impacto, que también ocasionó daños en un comercio situado en las inmediaciones del inmueble. Los equipos de emergencia lograron evacuar en un primer momento a nueve residentes y sofocar el incendio desencadenado tras el ataque.

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Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido la rápida intervención de los servicios de emergencia y ha advertido de la posibilidad de que continúen personas atrapadas bajo los restos del edificio, al tiempo que ha informado de que otro menor ha resultado herido en un ataque ruso con bombas aéreas guiadas contra edificios residenciales en Zaporiyia.

En paralelo, el mandatario ucraniano ha denunciado que las fuerzas rusas han atacado 20 regiones del país durante la última semana mediante el lanzamiento de aproximadamente 2.700 drones, casi 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de diferentes tipos, entre los que figuraba un número considerable de proyectiles balísticos, incluidos modelos de fabricación norcoreana.

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Ante esta escalada, Zelenski ha reclamado acelerar el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania y ha expresado su preocupación por los retrasos en el suministro de interceptores antibalísticos. En concreto, ha instado a Estados Unidos a autorizar el envío de misiles para los sistemas Patriot adquiridos y abonados previamente por los países aliados a través del programa PURL (Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania, por sus siglas en inglés), mecanismo al que también ha pedido seguir destinando financiación.