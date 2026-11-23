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Al menos cuatro personas han muerto y otras 18 han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo ejecutado este lunes por aviones de combate de la coalición liderada por Arabia Saudí contra un edificio en construcción de la Corporación Pública de Telecomunicaciones en la gobernación yemení de Hodeida, según han denunciado las autoridades instauradas por los rebeldes hutíes.

De acuerdo con un balance preliminar recogido por la agencia de noticias Saba vinculada a la propia insurgencia, el ataque aéreo ha dejado un total de 22 víctimas mientras los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros para recuperar a posibles afectados y aeronaves de la coalición mantienen el sobrevuelo sobre la zona.

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Este nuevo ataque tiene lugar después de que el Ministerio de Sanidad y Medio Ambiente vinculado a los rebeldes denunciara este mismo lunes la muerte de al menos doce civiles --entre ellos tres niños-- y heridas a otras 47 personas, incluidos tres menores y siete mujeres, en una oleada de bombardeos saudíes registrada en las últimas 48 horas contra las gobernaciones de Taiz, Saada, Hajah y Saná, así como en el distrito de la capital homónima.

En este sentido, el departamento sanitario de los hutíes ha subrayado que el balance acumulado de víctimas civiles desde el inicio de la última escalada militar atribuida a Arabia Saudí asciende ya a 1.421, de las cuales 450 son fallecidos y 971 han resultado heridas.

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