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Redacción Internacional, 23 nov (EFE).- La serie 'Blade Runner 2099', las nuevas aventuras del personaje de Cliff Booth, encarnado por Brad Pitt, y la inauguración del Museo de la ciudad de Londres, son las citas destacadas esta semana en la agenda cultural mundial.

La franquicia Blade Runner da el salto a la televisión este 25 de noviembre en Amazon Prime con 'Blade Runner 2099' una prometedora serie protagonizada por las actrices Michelle Yeoh ('Everything Everywhere All at Once') y Hunter Schafer ('Euphoria'). El proyecto, con diez episodios, cuenta con la firma de Silka Luisa como showrunner y del director Ridley Scott como uno de los productores ejecutivos.

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La trama toma como punto de partida la relación entre Cora, una fugitiva que se alía con Olwen, una replicante moribunda, para dar caza a un prófugo en un Los Ángeles. Juntas descubren una verdad que amenaza con destruir su frágil ciudad. El relato, muy diferente al que los seguidores de la saga han visto en otros proyectos, medirá la capacidad del mítico universo por adaptarse a la televisión.

El cineasta David Fincher toma los mandos de Cliff Booth ocho años después de que el personaje interpretado por Brad Pitt se cruzara con la familia Manson. El mítico personaje de 'Once Upon a Time in... Hollywood' llega este viernes 25 de noviembre a cines de todo el mundo y en diciembre a Netflix, con un guión en el que también participa Quentin Tarantino.

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En 'The Further Mis-Adventures of Cliff Booth' ya no hay hippies pero sí asesinatos, chantajes, robos y extorsiones que solo pueden resolverlos alguien con las habilidades únicas y, en ocasiones, al margen de la ley como bien sabe el protagonista de esta nueva trama, y es que cuando no se gana la vida como camarero o proyeccionista, Cliff Booth es un solucionador de problemas.

El nuevo Museo de Londres abre sus puertas el 28 de noviembre en un histórico mercado de la ciudad y con un recorrido que ofrece un viaje por la capital inglesa desde la etapa prehistórica, atravesando los cambios de la ciudad bajo la influencia romana y sajona, hasta llegar al Londres medieval y los años de la ciudad asolado por guerras civiles, la peste y los incendios.

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Tras un proceso de renovación, el histórico edificio se ha convertido en espacio para el aprendizaje, la exploración y la aventura, en el que se muestran objetos sobre la ciudad y sus habitantes, entre los que destacan tesoros arqueológicos, objetos relacionados con la historia del trabajo, las protestas sociales, la lucha por el sufragio femenino o la moda y la fotografía.

Las editoriales Alfaguara y Random House desvelan mañana martes el 'Mapa de las Lenguas 2027' un catálogo integrado por diez títulos en español que llegan a las librerías el año que viene y que, un año más, propone un itinerario singular por la literatura de todos los países de habla hispana.

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Los títulos han sido seleccionados entre autores procedentes de los 21 países hispanohablantes y se sumarán a este singular proyecto, que desde sus comienzos ha reunido un total de 173 títulos. EFE