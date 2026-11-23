Guardar

Pekín, 23 nov (EFE).- El Teatro Real refuerza su vínculo con China con una gira que lo lleva de nuevo a Pekín y, por primera vez, a Shanghái, y que sus responsables enmarcan en una relación cada vez más sólida, con la vista ya puesta en un nuevo regreso el próximo año.

La Orquesta Titular del Real ofrecerá dos conciertos este lunes y martes en el Centro Nacional de Artes Escénicas (NCPA) de la capital china, bajo el título 'De este apacible rincón de Madrid', con la dirección de Pablo González, para continuar el 27 de noviembre en el Concert Hall de Shanghái, donde un grupo de solistas interpretará 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi, y 'Cuatro estaciones porteñas' de Piazzolla.

PUBLICIDAD

El director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, aseguró en una rueda de prensa que siempre han sentido una "excelente acogida" por parte del público chino.

"Nos anima a poder pensar en futuros proyectos que hagamos en China", afirmó García-Belenguer, que anunció la previsión de regresar a finales de julio del próximo año "con la intención de consolidar el proyecto y de aprender del público chino".

PUBLICIDAD

Pablo González, director de los dos primeros conciertos, destacó la "ilusión" de compartir "algunas de las obras maestras del repertorio español". El programa incluye una jota, danza típica aragonesa; un zortziko, de origen vasco; o la farruca, danza flamenca, además de obras como la 'Sinfonía española' de Édouard Lalo, de clara inspiración hispana.

El director artístico, Joan Matabosch, recalcó que "no necesariamente lo que se toca de gira tiene que ser español", aunque procuran que esté presente.

Previamente, García-Belenguer destacó la actividad internacional del Teatro Real como parte de 'marca España' y elemento de diplomacia cultural.

Matabosch consideró que en China "hay una tradición muy sólida", con una temporada sinfónica a la que acuden "muchísimas grandes orquestas" y directores internacionales, y que existe "un público ávido de este tipo de propuestas".

El Teatro Real, que llevó a la agrupación a Estados Unidos en octubre, consolida así una relación con el gigante asiático que comenzó en 2016, con la integración del Teatro Real en la Liga Internacional de Teatros de la Ruta de la Seda.

PUBLICIDAD

Estos lazos dieron un gran paso el año pasado, cuando la Orquesta debutó en China con dos conciertos en el NCPA, el primero de ellos presidido por los reyes de España, acompañados por el presidente chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan. EFE

(foto)