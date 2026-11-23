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Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas forman, desde que se dieron el 'sí quiero' en 2004 en República Dominicana, una de las parejas más sólidas del panorama nacional, y lo han vuelto a demostrar con su aparición derrochando complicidad y felicidad en dos de los actos solidarios más destacados de la semana en Madrid.

El pasado miércoles la pareja apoyaba con su presencia la cena del décimo aniversario de la Fundación Querer capitaneada por Pilar García de la Granja y, entre sonrisas y miradas que reflejan que siguen tan enamorados como el primer día después de 22 años de matrimonio y 4 hijos en común -Eugenia, su primogénita, de 19 años; los mellizos Luis y Alfonso, de 16; y el benjamín de la casa, Enrique, de 7- se sinceraban sobre el gran momento que están atravesando: "Pues sí, familia, salud y todos contentos" expresaba el duque de Anjou.

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Con las Navidades a la vuelta de la esquina, y presumiendo de una solidaridad que también inculcan a sus niños -que como han asegurado divertidos ya no son tan pequeños, ya que con nostalgia han reconocido que tan solo les queda "un chiquitito" en casa, porque sus mellizos son como "dos torres"- han revelado que en estas fechas tan entrañables podrán disfrutar de la compañía de Carmen Martínez-Bordiú, que viajará desde su residencia en Portugal para pasar las fiestas en familia. "No la vemos todo lo que quisiéramos, pero cuando viene la vemos y muy bien. Y seguramente a lo mejor no será el día de Navidad, pero en esos días sí vamos a verla" ha desvelado Luis Alfonso sobre su madre.

Y aunque son contadas las ocasiones en las que les vemos con sus hijos, los duques de Anjou no han dejado pasar la ocasión de aportar su granito de arena asistiendo con los niños al Rastrillo de Nuevo Futuro que se ha celebrado estos días en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Continuando con la labor solidaria de la abuela del empresario, Carmen Franco -fallecida en 2017-, Margarita Vargas se ha puesto al frente de uno de los puestos solidarios, y ha contado con la ayuda de excepción de Luis y Alfonso, que a sus 16 años ya son más altos que ella.

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"Aquí un año más y muy contenta de poder estar, la verdad. Aquí están los mellizos, el pequeño vendrá después del cole y mi hija mayor es que está estudiando y está un poco complicada porque está de exámenes, pero lo voy a intentar. Para mí esto es un lugar muy especial, lo conocí a través de la abuela de Luis, y bueno, que le tengo tanto cariño siempre y ya esta decisión venir toda la familia o sea que... Compartir en familia que es lo que más nos gusta" ha comentado con una gran sonrisa la socialité, feliz de que sus hijos también ayuden en esta cita benéfica tan especial para toda la familia.

Y aunque finalmente Eugenia no pudo acompañarles por estar estudiando, sí hemos visto en el Rastrillo tanto a sus mellizos Luis y Alfonso -que guardan un gran parecido con su padre-, como al pequeño Enrique, que llegó de la mano de Luis Alfonso y posó orgulloso para la prensa con una cesta repleta de productos navideños para vender.

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