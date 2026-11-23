En el punto de mira por su inesperada ruptura con Tamara Gorro tras 9 meses de discreta relación, Cayetano Rivera ha protagonizado titulares en los últimos días no solo por la decisión de la influencer de poner fin a su noviazgo porque necesita priorizarse a sí misma y a sus hijos después de un año marcado por sus problemas de salud, sino también por su 'incómodo' encuentro con Eva González del que ha sido testigo 'Semana'.
Y es que a pesar de que la presentadora de 'La Voz' y el torero siempre han presumido de su cordialidad desde que se separaron en 2022 después de 13 años de amor, 7 de matrimonio y un hijo en común, Cayetano -nacido en marzo de 2018- la revista publica en su último número unas imágenes de ambos de lo más reveladoras en las que, muy serios, mantienen una conversación que parece de todo menos amigable y en la que la sevillana gesticula alzando los brazos en actitud defensiva y tensa durante un partido de fútbol de su pequeño que ha supuesto su reencuentro público coincidiendo con la ruptura del hermano de Francisco Rivera y la creadora de contenido.
PUBLICIDAD
Unas imágenes que han desatado un sinfín de especulaciones sobre cómo se llevan realmente Eva y Cayetano, y a las que la modelo ha reaccionado visiblemente molesta: "Eso no es verdad" ha asegurado tajante cuando la prensa le ha preguntado por su tensión con su exmarido. Y aunque fiel a su discreción no ha querido revelar cómo se lleva con él, sí ha insistido en que no es cierto que discutiesen a pesar de sus gestos distantes en las instantáneas. "No. Ya ye lo he dicho cariño, no..." ha zanjado tan esquiva como rotunda.