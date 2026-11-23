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Madrid, 23 nov (EFE).- Concha Velasco fue una de las artistas más queridas y polifacéticas de la escena española. Nacida en Valladolid en 1939, desarrolló una larga carrera en cine, teatro y televisión, con títulos y papeles muy populares como la “chica ye-yé” o “Teresa de Jesús”. Tal día como hoy hace 10 años recibió el Premio Nacional de Teatro, uno de los muchos reconocimientos que le otorgaron a lo largo de su carrera. Se despidió de los escenarios en 2021, falleciendo dos años después en Madrid a los 84 años.