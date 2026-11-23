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Yakarta, 23 nov (EFE).- Indonesia mantiene este lunes la búsqueda de desaparecidos en una fábrica de productos de confitería que resultó incendiada el sábado, un siniestro que deja un saldo preliminar de tres fallecidos, mientras equipos forenses trabajan en identificar restos humanos hallados en el sitio, en la provincia de Banten, colindante con Yakarta.

Según la agencia de búsqueda y rescate del país (Basarnas), un total de 24 bolsas con restos humanos fueron recuperadas del lugar, sin que se pueda confirmar de momento que se trate del mismo número de fallecidos porque falta completar un examen más exhaustivo de identificación de ADN.

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"El número exacto de fallecidos aún no ha sido confirmado", remarcó la agencia en un comunicado.

Después de que se confirmaran tres decesos, las autoridades indicaron el domingo que 29 personas habían sobrevivido al incidente –que tuvo lugar en la empresa Fonusa Agung Mulia, filial de UNIFAM, uno de los principales grupos del sector indonesio de alimentos y bebidas–, mientras que otras 32 fueron reportadas como desaparecidas.

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Además, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos.

La investigación preliminar apunta que el incendio comenzó sobre las 17:00 hora local (10:00 GMT) del sábado y mantuvo algunos focos de fuego hasta el domingo.

"La actualización en los datos sobre las víctimas es el resultado de un proceso de verificación y cotejo de información con la empresa", añade el texto de Basarnas.

Nuevas imágenes sobre las operaciones de búsqueda de una treintena de personas en el lugar de los hechos difundidas este lunes por la agencia muestran a un grupo de efectivos trabajando en la planta incendiada, cuyo interior quedó calcinado, con maquinaria quemada y plástico derretido. EFE

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(foto)(vídeo)