Guardar

Pekín, 23 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Países Bajos, Tom Berendsen, inicia este lunes una visita a China en un momento marcado por las tensiones bilaterales en torno al control del fabricante de semiconductores Nexperia y las restricciones a la exportación de tecnología avanzada, informó este lunes la Cancillería del país asiático.

El viaje, que se prolongará hasta el miércoles, será el primero de Berendsen a China desde que asumió el cargo, según señaló en una rueda de prensa el portavoz de Exteriores chino Guo Jiakun, quien destacó que "China y Países Bajos son dos importantes economías mundiales y socios relevantes el uno para el otro".

PUBLICIDAD

Guo destacó que ambos países han mantenido intercambios de alto nivel y han avanzado en su cooperación en ámbitos como la agricultura, la gestión de los recursos hídricos, el medio ambiente y la ciencia y la tecnología.

Pekín espera aprovechar la visita para "reforzar el entendimiento y la confianza mutuos" y promover la cooperación bilateral, añadió el portavoz, que no mencionó expresamente el conflicto de Nexperia ni las restricciones tecnológicas.

El encuentro se produce mientras continúa abierta la disputa por el control de Nexperia, fabricante de chips con sede en Países Bajos y propiedad del grupo chino Wingtech, después de que las autoridades neerlandesas intervinieran en su gestión en 2025 alegando riesgos para la seguridad tecnológica europea.

PUBLICIDAD

Aunque La Haya suspendió posteriormente la intervención administrativa, siguen vigentes las medidas judiciales que apartaron a los directivos chinos y limitaron los derechos de voto de Wingtech.

El pasado 4 de noviembre, la compañía china rechazó una propuesta para dividir las operaciones de Nexperia y reveló que su filial neerlandesa le reclama 2.000 millones de dólares por presuntas irregularidades comerciales.

Las relaciones bilaterales también están condicionadas por las restricciones neerlandesas a las exportaciones de equipos avanzados para fabricar semiconductores, un sector estratégico en el que destaca la empresa ASML.

En julio, durante una visita a Pekín del ministro neerlandés de Comercio Exterior, Sjoerd Sjoerdsma, China ya había reclamado preservar la estabilidad de las cadenas de suministro de chips y favorecer una solución a las disputas empresariales pendientes. EFE