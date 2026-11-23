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Kiev, 23 nov (EFE).- El número de muertos en el ataque llevado a cabo por el Ejército ruso este domingo contra la localidad de Dimer, en la región de Kiev, se ha cobrado la vida de al menos once personas, según el último balance presentado a primera hora de la mañana del lunes por el jefe de la administración militar de la región capitalina, Timur Tkachenko.

“En Dimer, el número de muertos a consecuencia del ataque ruso ha subido a once personas. Los equipos de rescate han desbloqueado otro cuerpo de debajo de los escombros”, escribió en su cuenta de Telegram Tkachenko, que explicó también que los trabajos de búsqueda de posibles supervivientes o víctimas continuaba.

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En el último recuento presentado durante el domingo, Tkachenko había informado de seis muertos. Los equipos de rescate han recuperado durante la noche de entre los cascotes de la sección del edificio de viviendas de cinco pisos que colapsó por el impacto de un dron ruso varios cuerpos sin vida, y también han logrado rescatar viva a una mujer de 79 años.

Rusia llevó a cabo este ataque durante las primeras horas del domingo. Las labores de búsqueda y rescate se prolongan desde entonces.

Según dijo anoche el presidente Volodímir Zelenski, 130 rescatistas habían participado hasta entonces en los esfuerzos por encontrar a las víctimas. Zelenski explicó que una sección entera de un edificio de viviendas se derrumbó debido al impacto de un dron Shahed con los que Rusia ataca las ciudades ucranianas de la retaguardia día y noche.

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Dimer tiene unos cinco mil habitantes y está situada en el distrito de Víshgorod, unos 40 kilómetros al norte de Kiev.

Dimer no fue la única localidad de la región capitalina afectada por los ataques rusos este fin de semana.

En Vishneve, una veintena de kilómetros al suroeste de Kiev, dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas al atacar las fuerzas rusas el domingo por la tarde un supermercado que aún estaba abierto al público.

Rusia ha expandido en los últimos meses la gama de objetivos civiles que son blanco de sus ataques en la retaguardia ucraniana. EFE