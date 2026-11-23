20/11/2026 El vicepresidente de Gestión de Producto en Sophos, Parth Mistry. POLITICA SOPHOS

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La ciberseguridad empresarial a nivel de redes está sufriendo una transformación a manos de la inteligencia artificial (IA) generativa, que permite que los atacantes puedan explotar debilidades en minutos, frente a ello, Sophos responde con el lanzamiento de su nuevo Firewall v23, nuevo 'hardware' XGS y un renovado sistema Network Detection and Response (NDR), todo ello unificado bajo un mensaje claro: las defensas deben trabajar conectadas y siempre con un humano detrás.

Así lo ha manifestado el vicepresidente de Gestión de Producto de la compañía de ciberseguridad Sophos, Parth Mistry, en una entrevista con Europa Press, donde ha analizado el impacto de la IA en las redes corporativas y cómo la ciberseguridad sigue siendo la misma en lo esencial, pero el ritmo ha cambiado.

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Según lo ha explicado, "antes de la era de la IA", un sistema sin parchear o un sistema que no inspeccionaba el tráfico cifrado, "tal vez pasaba desapercibido durante meses o años". Sin embargo, ahora, "es muy fácil para un atacante usando la IA encontrar esa brecha y planificar el ataque en cuestión de horas o minutos".

Este cambio de paradigma para la seguridad de las empresas llega por dos frentes. Desde fuera, los ataques son más rápidos y escalables. Pero desde dentro de las organizaciones, los empleados delegan cada vez más tareas en aplicaciones de IA, y no siempre mediante herramientas autorizadas por la empresa.

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Esta práctica es la conocida como 'Shadow AI' y, según Mistry, es uno de los mayores riesgos que perciben actualmente las empresas clientes de Sophos, porque escapa a su control qué datos se están externalizando, con qué tipos de herramientas y qué tráfico está provocando todo ello en la red.

Por ejemplo, uno de los problemas a los que se enfrentan las empresas es que, al utilizar herramientas de IA, los empleados generan mucho más tráfico en la red, "añadiendo mucho más riesgo que los sistemas tienen que analizar". Asimismo, las organizaciones también deben gestionar cómo aplicar controles a estas herramientas de IA y cómo impedir que se trasladen datos financieros o archivos corporativos.

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LA IMPORTANCIA DE UNA DEFENSA CONECTADA

En este marco, Sophos ha anunciado recientemente una serie de innovaciones para la seguridad de red, diseñadas para que las organizaciones puedan mantenerse al día con las exigencias de rendimiento y seguridad en la era de la IA.

Concretamente, la compañía ha presentado su nuevo Firewall v23, cuatro nuevos dispositivos XGS y una oferta independiente de NDR, con la defensa conectada como idea central. Estos nuevos lanzamientos se basan en una premisa, que es que los ataques "ya no apuntan a un solo producto, sino a toda la infraestructura".

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Por ello, Mistry ha subrayado lo esencial de que tanto el 'firewall', como el NDR y los 'endpoint', compartan telemetría -mediciones automáticas para la monitorización de incidentes-, algo que ocurre a través de Sophos Fusion, el sistema de defensa de la compañía nativo de IA.

El punto clave de este sistema es que permite correlacionar indicios débiles que, por separado, no se contemplarían como un posible riesgo de seguridad. Como ha ejemplificado el directivo, estos indicios podrían ser un dispositivo IoT que se comunica a medianoche con otros equipos de la red o un 'endpoint' que contacta con un servidor de mando y control externos.

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Sin embargo, bajo una mirada conjunta, Sophos Fusion tiene en cuenta todos los indicios y los relaciona entre sí para detectar ataques lentos que de otro modo pasarían inadvertidos.

De hecho, Mistry ha puesto sobre la mesa cómo, según el informe de estado del 'ransomware' realizado por Sophos en 2026, el 61 por ciento de los afectados afirmó que su 'firewall' generó una alerta antes del ataque, pero solo el 50 por ciento pudo actuar a tiempo. "Se trata de ver esa primera señal para contener el ataque", ha apostillado.

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CÓMO FUNCIONAN LAS INNOVACIONES DE SOPHOS PARA LA DEFENSA CONECTADA

El nuevo Firewall v23 de Sophos se ha lanzado con más de 30 mejoras con respecto a su oferta anterior pero, según el directivo destaca principalmente por tres funciones. En primer lugar, por la integración con Sophos AI Defense, que permite ver qué aplicaciones de IA se usan y aplicar políticas de control de forma sencilla en lenguaje natural, sin configurar cada 'firewall'.

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"Simplemente puedo escribir en lenguaje natural 'bloquea deepfake en mi red' y AI Defense se comunicará con el 'firewall' internamente para aplicar el conjunto adecuado de políticas, ya sea protección web o bloqueo de URL", ha explicado Mistry.

El Firewall v23 también integra la API REST que, construida sobre el estándar Open API 3.0, permite conectar el 'firewall' con cualquier otro sistema de terceros, así como con automatizaciones de IA. El tercer punto que ha destacado es la facilidad de gestión y la alta disponibilidad que ofrece el 'firewall'.

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Junto al Firewall v23, Sophos también ha lanzado cuatro modelos de dispositivos XGS (XGS 2380, XGS 3380, XGS 4580 y XGS 5580). Estos dispositivos cuentan con aceleración por "hardware" impulsada por la arquitectura Xtream, lo que los prepara para incorporar futuras capacidades de protección de red relacionadas con la IA, como la protección frente a la inyección de "prompts".

En cuanto al sistema NDR independiente, hasta ahora, su función era únicamente la detección de paquetes sospechosos. Sin embargo, con el modo Active Inline "incorpora la 'R' de respuesta", adquiriendo la capacidad de interceder y, por ejemplo, bloquear tráfico malicioso en tiempo real de forma automática.

Mistry ha especificado que, para evitar falsos positivos en los que se bloquee tráfico legítimo, Sophos combina aprendizaje automático, patrones IPS y análisis de comportamiento, todo ello con respaldo humano y el sometimiento a pruebas exhaustivas.

"Cualquier decisión que tomemos sobre el bloqueo no es totalmente automatizada ni todo impulsado por IA o aprendizaje automático: hay un juicio humano para respaldar si el bloqueo es legítimo", ha añadido. Además, los productos de red individuales no actúan de forma aislada, sino que toman decisiones en función del resto de señales del sistema Fusion.

EL FACTOR HUMANO

Las novedades que ofrece Sophos se respaldan en una gran apuesta por la automatización, algo que también conlleva riesgos. Preguntado por hasta dónde puede llegar esta automatización, Mistry se ha mostrado prudente.

Sophos MDR resuelve actualmente el 52 por ciento de las amenazas mediante IA en menos de 89 segundos, algo que representa "un gran avance" para la seguridad de las compañías.

Sin embargo, Mistry también ha subrayado que el 48 por ciento restante de amenazas sí requirió juicio humano para resolverse. "No creo que estemos en un espacio o industria donde todo pueda automatizarse", al tiempo que ha expresado que en ciberseguridad no se trata de "un 1 o un 0", sino que "hay muchas zonas grises en el medio donde el juicio humano ayuda".

EL FUTURO PARA SOPHOS

Mistry también ha compartido la mirada al futuro de Sophos, que se puede resumir en tres frentes en los que están trabajando actualmente.

En primer lugar, están desarrollando una solución para las empresas que no cuentan con un responsable de seguridad CISO, de manera que puedan realizar análisis de su estado de ciberseguridad automático en el 'firewall', desde donde se señalarán errores de configuración. A ello se le suma el CISO Advantage, pensado para facilitar el cumplimiento de normativas como NIS2 o futuras regulaciones de IA.

El segundo frente es su objetivo de ampliar la protección frente a riesgos de IA que continuarán avanzando, como la inyección de prompts, las barreras de seguridad y la identidad de los agentes.

Finalmente, Sophos aspira a usar más IA para mejorar la correlación de señales y detectar lo que "un análisis humano no vería como un ataque".