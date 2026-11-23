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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia ha solicitado formalmente a la red social X la suspensión de la cuenta del expresidente Gustavo Petro por "posible incitación a la violencia", tras difundir un mensaje en el que instaba a los ciudadanos a movilizarse en las calles para exigir la dimisión del actual presidente, Abelardo de la Espriella.

Según ha informado la cartera ministerial en un comunicado, la petición fue remitida este domingo al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de la plataforma tecnológica a raíz de una publicación difundida el sábado por Petro. "Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya", reza el post, acompañado de un vídeo de su intervención del pasado 19 de noviembre en Cali durante la jornada de paro nacional.

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En dicha grabación, el exmandatario afirma que "lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato" y sostiene que, si se congregan millones de personas, corresponde a la ciudadanía restaurar lo que denomina la "democracia real", unas declaraciones que, según el Ejecutivo colombiano, desconocen la elección democrática de De la Espriella en los comicios celebrados el pasado 21 de junio.

La cartera ha argumentado que la red social X "no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando las instituciones del Estado colombiano", recordando además que el Consejo de Estado ya ordenó el pasado 30 de octubre a Petro retirar publicaciones en las que aludía a un supuesto fraude electoral o a delitos atribuidos al Registrador Nacional del Estado Civil.

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Asimismo, el Ministerio ha pedido a la plataforma que aplique sus políticas contra la incitación a la violencia teniendo en cuenta el alcance y número de seguidores del perfil del expresidente, así como su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

El Ministerio cita como precedente el estallido social de abril de 2021, donde las redes sociales amplificaron movilizaciones marcadas, a su juicio, por bloqueos y disturbios.

PETRO ACUSA AL GOBIERNO DE CENSURA POR TEMOR A LAS PROTESTAS

Por su parte, Gustavo Petro ha respondido a través de la misma red social acusando al Gobierno de actuar "de manera inconstitucional" y de ordenar su censura por temor a las protestas sociales.

"Ni más ni menos está pidiendo la censura a mi comunicación con el pueblo. Los asustó la inmensa movilización popular. Saben que hay una energía democrática en Colombia que no está dispuesta a retroceder", ha manifestado.

En su mensaje, el exjefe de Estado ha vuelto a cuestionar la legitimidad del Ejecutivo de De la Espriella --calificándolo de "gobierno ilegítimo antiderechos y antipueblo"-- y ha denunciado que las autoridades colombianas han ordenado censurarle "en contra de la Constitución de 1991" tanto a su persona como a "la alternativa de poder al fascismo".

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