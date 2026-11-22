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Guadalajara (México), 22 nov (EFE).- Organizaciones civiles y vecinales de la zona conurbada de Guadalajara (oeste de México) denunciaron este domingo, durante una protesta, la presencia de al menos seis metales pesados y otros contaminantes en el agua abastecida en sus hogares.

"Estamos encontrando plomo, hierro, cromo, bromo, aluminio, zinc, (así como) nitratos y nitritos fuera de norma y en semanas muy recientes (también) coliformes fecales", dijo a EFE María González Valencia, coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

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Ante la creciente problemática, cientos de personas salieron por cuarta ocasión a protestar ante la crisis de agua que prevalece desde inicios de año en al menos 320 colonias de la ciudad, la segunda más importante de México.

Desde marzo pasado la ciudadanía denunció que recibían agua negra, café o turbia y con olor pestilencia que llegaba por la red de distribución metropolitana y que perduró hasta octubre pasado.

Tras diversas protestas masivas, el Gobierno de Jalisco puso en marcha una serie de medidas para reducir la contaminación del agua, entre ellas un programa de racionamiento incrementaron el malestar de la población, pues al menos un centenar de colonias dejaron de recibir agua durante periodos de hasta un mes, lo que provocó la suspensión de actividades médicas, especialmente las sesiones de diálisis para pacientes renales.

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"¡Agua para la vida, no para el negocio!" fue el grito que unió a los asistentes, quienes exigieron a las autoridades declarar una alerta sanitaria ante el desabastecimiento de agua y los problemas de salud derivados de la contaminación del líquido.

"Se está afectando a la población más vulnerable o que ya padece alguna enfermedad crónica(...) y el Gobierno sigue sin decretar las alertas sanitarias. Lo que pasa en los hospitales, donde suspenden (las sesiones) de hemodiálisis, es una prueba contundente", aseguró González Valencia.

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Asimismo, denunció que la administración estatal y la municipal comunican a la población que el agua llega limpia y sin olor a la mayoría de las colonias, pero advirtió que el problema persiste debido a la presencia de contaminantes en el líquido, algo que "podría afectar a la población a corto y mediano plazo".

"La población, frente al agua sucia, se va a movilizar, pero frente al agua que no presenta ninguna característica, las personas vamos a confiar. Lo más grave son las sustancias tóxicas y peligrosas, como los metales pesados que los bioacumulamos y que se infiltran por la piel", alertó.

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Durante la protesta, el colectivo Colonias Unidas por el Agua leyó un comunicado en el que denunciaron las supuestas soluciones del Gobierno.

"Las promesas siguen siendo políticas, sin empatía, porque mientras el Gobierno administra nuestro hartazgo, nosotras y nosotros seguimos padeciendo las consecuencias de su abandono. Somos quienes sufrimos la crisis del agua; entre las comunidades prevalecen el desabasto y la incertidumbre", destacaron los integrantes del colectivo.

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció esta semana que entre el 2 y el 3 de diciembre habrá entrará un nuevo sistema en la principal planta de bombeo, lo que sumará 680 litros de agua por segundo para paliar el desabasto, así como una mejor distribución. EFE

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