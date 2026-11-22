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Guayaquil (Ecuador), 22 nov (EFE).- El Aucas ganó este domingo el superclásico de la capital ecuatoriana a Liga de Quito en el cierre de la séptima fecha de la Liga Pro de Ecuador y se acercó al objetivo de acceder a la Copa Libertadores de 2027.

El centrocampista Piero Guzmán anotó en el minuto 84, por lo que Aucas accedió al tercer puesto con 57 puntos.

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Liga de Quito pasó al quinto lugar con 54 unidades, las mismas que la Universidad Católica, que es cuarto por mejor diferencia de goles.

Independiente del Valle se adjudicó en forma anticipada el título de la Liga Pro y Macará quedó a su sombra.

Barcelona es último con 52 unidades y un partido pendiente, que lo jugará este miércoles con Independiente del Valle.

Mushuc Runa dio un gran paso por mantenerse el próximo año en la primera división al vencer por 2-3 en cancha del Orense, que se complicó con los últimos puestos del hexagonal por el descenso.

A Mushuc Runa le bastaron 41 minutos para convertir a través de Jeremy Cusme, Tonson Minda y Miguel Perea, y ascendió al segundo puesto con 46 puntos, mientras Orense es cuarto con 39 gracias a los goles de Ángel Mena y del argentino Agustín Herrera.

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En el otro partido por el descenso, Manta y Delfín empataron 2-2 y quedaron último y penúltimo de la clasificación con 34 y 39 puntos, respectivamente.

Manta anotó por medio de Justin Alman y José Angulo, pero Delfín reaccionó y empató con tantos de Anthony Bedoya y del goleador argentino Franco Ayunta, en la última acción del partido, mientras el Deportivo Cuenca quedó primero con 47 puntos y tercero Técnico Universitario, con 40. EFE

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