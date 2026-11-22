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Lima, 22 nov (EFE).- Sport Huancayo ganó este domingo el Torneo Clausura, su primer título en la primera división del fútbol peruano, tras golear por 4-1 a Universitario de Deportes con dos anotaciones del centrocampista argentino Javier Andrés Sanguinetti y sendos goles del delantero ecuatoriano Daniel Porozo.

El Rojo Matador selló en el estadio de la ciudad andina de Huancayo, situado a 3.250 metros sobre el nivel del mar, su primer galardón desde que debutó en 2009 en la elite tras haber ganado la Copa Perú del año anterior.

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De esa manera, deberá enfrentarse nuevamente con Universitario en las semifinales de ida y vuelta que determinarán al rival de Alianza Lima, el ganador del Apertura y mejor clasificado del año, en la definición del campeonato nacional de 2026.

Huancayo será local el 29 de noviembre y el 4 de diciembre visitará en el Estadio Monumental de Lima a la U, que llegó a esta instancia por ser el segundo mejor clasificado en la tabla acumulada anual.

En el encuentro disputado este domingo, los rojos fueron ampliamente dominadores ante un rival que llegó diezmado por lesiones importantes, como las del artillero ítalo-peruano Gianluca Lapadula y del argentino Lizandro Alzugaray.

A despecho de las bajas, la U, tricampeón nacional, mostró su peor cara del año y solo dio pelea en los minutos finales, cuando tomó el control de la ofensiva y logró el descuento por intermedio del extremo Bryan Reyna.

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Sin embargo, el equipo del centro del país ya se había hecho fuerte al abrir la cuenta a los 9 minutos de juego con un potente disparo de Sanguinetti que superó la resistencia del portero chileno-peruano Miguel Vargas.

Cinco minutos después apareció el ecuatoriano Porozo para ampliar cifras con un remate de cabeza que nuevamente dejó sin opciones al guardameta crema.

Sanguinetti conquistó su segundo personal y el tercero del Huancayo a los 33, con un penalti que fue atajado en un primer momento por Vargas pero luego concretó a voluntad cuando el balón quedó suelto en el área.

Porozo puso la cereza del pastel a los 46, al añadir con la punta del botín un centro enviado desde la izquierda que superó a los defensas y al portero de Universitario.

Cuando se jugaban 78 minutos, el centrocampista nacional Bryan Reyna logró el descuento de la U con un remate cruzado que se desvió en última instancia en un defensa del Huancayo.

El resultado confirmó el título del Clausura para los dueños de casa, que llegaron a 37 puntos, dos más que Sporting Cristal, que goleó por 4-1 a Cienciano, pero se quedó con 35 unidades.

Durante la fecha final, que se disputó a lo largo de la semana, Alianza Lima goleó por 5-0 a Cajamarca, UTC ganó por 5-3 a Chankas y Moquegua por 2-1 a Atlético Grau.

A su turno, Comerciantes Unidos y Sport Boys empataron 3-3, Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso quedaron 2-2, el mismo marcador que Cusco con ADT, y Alianza Atlético igualó 1-1 con Melgar.

Los dos clubes que perdieron la categoría fueron UTC y Cajamarca, ambos representantes de esa región del norte peruano, que el próximo año tendrá al Comerciantes Unidos como su único equipo en la primera división. EFE