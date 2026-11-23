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Montevideo, 23 nov (EFE).- La tasa de desempleo en Uruguay se ubicó en 6,5 % en octubre y registró una baja de 0,6 % respecto a septiembre de 2026, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El documento, detalló también que la tasa de actividad se situó en un 64 %, al tiempo que la tasa de empleo fue del 59,8 %.

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Montevideo presentó mayores niveles de actividad (65,3 %) en comparación con el interior del país (63,1 %).

En octubre, las tasas de actividad y empleo continuaron siendo más bajas entre las mujeres, con 57,7 % y 53,2 %, respectivamente. El desempleo afectó al 7,9 % de las mujeres frente al 5,3 % de los hombres.

El INE destacó que la inserción laboral "difiere marcadamente" según la edad. La mayor tasa de empleo (88,6 %) se ubicó en el rango de edad de las personas entre los 35 y los 44 años, mientras que la mayor tasa de desempleo (21,1 %) apareció en el grupo más joven (entre los 14 y los 24 años).

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La informalidad, medida por el no registro a la seguridad social, volvió a bajar este mes y se ubicó en 20,6 % al bajar 0,4 puntos porcentuales en comparación con septiembre. Este resultado está 0,9 puntos por debajo del mismo período de 2025.

De las personas ocupadas, el INE estimó que el 8,9 % se encuentra subempleada, es decir, que "trabajan menos de 40 horas (en forma habitual), desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo, pero no consiguen más trabajo". EFE

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