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El Congreso Extraordinario de la FIFA confirmó este lunes que la candidatura compuesta por los Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, y la que forman Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, serán las respectivas sedes en 2031 y 2035 del Mundial Femenino de Fútbol.

De este modo, la Copa del Mundo no se moverá en 2031 de América ya que después de la edición de 2027 en Brasil, se disputará en Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, en lo que será la primera con 48 selecciones. Cuatro años después, el evento volverá a Europa 16 años después de su celebración en Francia con su disputa en los cuatro países del Reino Unido.

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Ambas candidaturas eran las únicas en liza para estas dos ediciones y según indicó la FIFA en un comunicado, ambas se nombraron "por aclamación" tras un exhaustivo proceso de presentación de los proyectos que inició el Consejo de la FIFA en marzo de 2025. "Ni que decir tiene, nuestro objetivo es hacer que el fútbol femenino sea realmente global, así como edificar el futuro junto con las federaciones miembro y todos los grupos de interés", expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

"Las ediciones de 2031 y 2035 trascenderán los terrenos de juego y motivarán a más niñas y tendrán más jugadoras, más entrenadoras, más árbitras, más administradoras y más mujeres en puestos de liderazgo. Nuestras prioridades para el fútbol femenino son muy, muy sencillas y debemos ampliarlo en todo el mundo, cerrar las brechas que, por supuesto, todavía existen y construir el futuro juntos", añadió.

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El dirigente apuntó que "el fútbol pertenece a todas las personas de todos los rincones del mundo". "A nosotros nos corresponde crear las oportunidades, el desarrollo y las infraestructuras. Además, necesitamos recursos para que todo esto ocurra. Juntos conseguiremos efectos tangibles", sentenció.