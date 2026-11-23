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San Juan, 23 nov (EFE).- Las artistas puertorriqueñas La India, Didi Romero y Denise Quiñones protagonizarán el espectáculo de apertura de la gala final de Miss Universo 2026, que se celebra mañana, martes, en el Coliseo de Puerto Rico.

Unirán sus voces en una presentación musical, bajo la dirección del maestro Cuco Peña, para celebrar "la fuerza de las mujeres y la importancia de abrazar quiénes son y de dónde vienen", según anunció en un comunicado la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

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La producción presentará una canción creada para esta ocasión, cuya letra recorre las distintas historias, aspiraciones y experiencias de mujeres alrededor del mundo.

A través de una propuesta musical dinámica y festiva, el espectáculo destacará la riqueza cultural de Puerto Rico y su capacidad para proyectar talento artístico de alcance internacional.

La India es una veterana salsera y una las voces más imponentes de Puerto Rico, mientras que Didi Romero representa a una nueva generación de artistas y ha logrado destacarse en los escenarios de Broadway.

Por su parte, Denise Quiñones, Miss Universo 2001, ha construido una sólida trayectoria en la actuación, la música y el entretenimiento.

Su participación coincidirá con el 25 aniversario de su histórica coronación, ocurrida precisamente en Puerto Rico, ante un público que celebró con emoción aquella victoria. EFE