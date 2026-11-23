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San Juan, 23 nov (EFE).- El cantante puertorriqueño Manny Manuel aseguró este lunes que se encuentra "espectacularmente bien" y que está "todo bajo control", tras ser detenido por presuntamente conducir en estado de embriaguez.

"Son malentendidos que surgen y, obviamente, a los que les encanta el show, tienen show, a los que se preocuparon, muchísimas gracias por su preocupación, está todo bajo control", dijo en un breve vídeo en redes sociales.

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Cruz Manuel Hernández, nombre de pila del artista, fue arrestado en la carretera PR-52, en Salinas, en el sur de la isla, por agentes adscritos a la División de Autopistas por "hechos relacionados con un alegado estado de embriaguez", según informó la Policía.

El cantante conducía un vehículo marca Land Rover, del año 2026, cuando fue intervenido por un sargento de la Policía debido a que realizó un cambio indebido de carril.

Durante la intervención, el sargento percibió un fuerte olor a alcohol que emanaba de Manny Manuel, por lo que procedió a realizarle las advertencias correspondientes y una prueba preliminar de alcohol.

La prueba de aliento arrojó un resultado de 0,15 % de concentración de alcohol, casi el doble de lo legal en Puerto Rico, establecido en 0,08 %.

Posteriormente, de acuerdo con la Policía, el intérprete de éxitos como 'Si una vez', 'Pero qué necesidad' y 'Ya te olvidé' se negó a realizarse nuevamente la prueba de alcohol en un cuartel, por lo que fue trasladado a una institución hospitalaria para ser sometetido a la prueba correspondiente.

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El artista, de 53 años, ha protagonizado accidentes de tránsito, retrasos y ausentismos en conciertos por sus vicios de alcohol y drogas.

También ha expuesto cuestionadas conductas bajo los efectos de alguna sustancia que provocaron abucheos del público, como ocurrió una vez en 2019 en las Islas Canarias (España).

Sin embargo, tras buscar ayuda e internarse en una clínica, el cantante volvió al ruedo musical y, de la mano del músico y productor puertorriqueño Jay Lugo, alcanzó sus tres décadas de carrera para celebrarlos con sus seguidores.

"En las partes difíciles, rocosas, desérticas, áridas, secas, hay un pueblo que también ha estado caminando conmigo. Han estado en mis caídas, y eso ha sido para mí la bendición y el regalo más grande", afirmó el artista tiempo atrás en una entrevista con EFE. EFE

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