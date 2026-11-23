Guardar

Santiago de Chile, 23 nov (EFE).- Chile presentó este lunes el avión tanquero con capacidad para 15.000 litros de agua o retardante, con el que busca fortalecer el combate contra los incendios forestales de cara a una temporada que se proyecta como una de las más complejas de los últimos años.

El presidente chileno, José Antonio Kast, informó que el tanquero comenzará sus operaciones este miércoles 25 de noviembre y permanecerá 120 días a disposición de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el organismo que gestiona los parques nacionales y lidera la prevención y el combate de incendios.

PUBLICIDAD

"Este calor que sentimos hoy día acá va a ir en aumento y el riesgo de incendios es mucho más alto", indicó el mandatario ultraconsevador en un aeródromo de la capital donde aterrizó el tanquero, propiedad de una compañía canadiense.

Durante el invierno y la primavera australes, Chile registró lluvias inusuales debido al fenómeno de El Niño, que favorecieron el crecimiento de abundante vegetación que, al secarse, se convierte en combustible.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa temperaturas récord, por encima de los 40 grados, en algunas regiones del país, lo que mantiene en alerta a los organismos de emergencia del país.

"Nuestros embalses hoy día están a casi plena capacidad, eso es una buena noticia, pero toda esa lluvia provocó el crecimiento de un pasto que hoy día está seco. Todo lo que vamos a hacer no alcanza si no tenemos la colaboración de cada vecino”, agregó Kast.

PUBLICIDAD

El tanquero, que posee una autonomía operativa de 3 horas y su costo de operación es de 11.900 dólares por hora, es una de las 177 aeronaves con las que contará el país para evitar que el fuego origine catástrofes como las de la temporada anterior, cuando se consumieron cerca de 80.000 hectáreas en todo el país y fallcieron una veintena de personas

El plan de prevención y combate contra los incendios presentado la semana pasada por el Ejecutivo contempla recursos por 166 millones de dólares, la construcción de 7.000 kilómetros de cortafuegos antes de enero y el despliegue de 8.000 brigadistas. EFE

PUBLICIDAD