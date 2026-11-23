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Las autoridades ucranianas han elevado a once el número de muertos a causa del ataque ruso con drones que provocó el derrumbe parcial de un edificio residencial de cinco plantas durante la madrugada del domingo en la localidad de Dimer, en la provincia de Kiev, donde continúan activas las labores de búsqueda y rescate.

"El balance de muertos por el ataque ruso contra Dimer ha aumentado a once", ha dicho el gobernador de la región de Kiev, Timur Tkachenko, quien ha señalado que los equipos de rescate han hallado otro cadáver entre los escombros del edificio alcanzado. "Las operaciones de búsqueda y rescate siguen en marcha", ha apuntado en un mensaje en redes sociales.

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El dirigente local, que ha trasladado sus "más sinceras condolencias" a los familiares y allegados de todas las víctimas, había notificado con anterioridad que una mujer de 22 años y un niño habían resultado heridos y que al menos 14 personas se encontraban en paradero desconocido a raíz del ataque, que también ocasionó daños en un comercio situado en las inmediaciones del inmueble. Los equipos de emergencia lograron evacuar en un primer momento a nueve residentes y sofocar el incendio desencadenado tras el ataque.

El Servicio Estatal de Emergencias (SES) ha confirmado igualmente que hasta ahora se han recuperado once cadáveres en el lugar y ha hecho hincapié en que las labores de búsqueda y rescate "no se han detenido ni un momento durante la noche", salvo a causa de "alertas aéreas" que provocaron suspensiones "temporales" por motivos de seguridad.

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"Durante toda la noche, los equipos de rescate trabajaron sin interrupción en el lugar donde se encontraba el edificio destruido. Paso a paso, retirando los escombros, buscaron a personas cuyas vidas fueron truncadas por un ataque enemigo", ha manifestado, al tiempo que ha señalado que se ha tratado de "una noche difícil" que ha estado "marcada por el dolor, la pérdida y la extenuante labor de quienes luchan por cada vida humana hasta el último instante".

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido la rápida intervención de los servicios de emergencia y ha advertido de la posibilidad de que continúen personas atrapadas bajo los restos del edificio, al tiempo que ha informado de que otro menor ha resultado herido en un ataque ruso con bombas aéreas guiadas contra edificios residenciales en Zaporiyia.

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En paralelo, el mandatario ucraniano ha denunciado que las fuerzas rusas han atacado 20 regiones del país durante la última semana mediante el lanzamiento de aproximadamente 2.700 drones, casi 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de diferentes tipos, entre los que figuraba un número considerable de proyectiles balísticos, incluidos modelos de fabricación norcoreana.

Ante esta escalada, Zelenski ha reclamado acelerar el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania y ha expresado su preocupación por los retrasos en el suministro de interceptores antibalísticos. En concreto, ha instado a Estados Unidos a autorizar el envío de misiles para los sistemas Patriot adquiridos y abonados previamente por los países aliados a través del programa PURL (Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania, por sus siglas en inglés), mecanismo al que también ha pedido seguir destinando financiación.

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El Gobierno de Rusia ha reivindicado por su parte que entre los objetivos de la última oleada de ataques contra Ucrania figuran "infraestructuras energéticas, logísticas y portuarias", así como contra "buques que operan al servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania".

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en un mensaje en redes sociales que sus ataques han alcanzado "una subestación eléctrica" en Dnipropetrovsk, "instalaciones de infraestructura portuaria en el puerto de Izmail, en Odesa", "un buque de carga que navegaba al suroeste de Odesa transportando material militar" y "dos locomotoras usadas para el transporte de armas y equipo militar" en Dnipropetrovsk.

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