Guardar

Antalya (Turquía), 22 nov (EFE).- La ministra de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible de Francia, Monique Barbut, consideró este domingo un "retroceso inaceptable" el nuevo borrador presentado por la presidencia turco-australiana de la Cumbre del Clima de Antalya (COP31), que se prepara para celebrar su plenario de clausura en vistas de un acuerdo cada vez más incierto.

"Este texto nos hace retroceder. Borra toda mención al abandono de los combustibles fósiles, relega la ciencia a un segundo plano y hace creer que tecnologías cuyo despliegue a gran escala sigue siendo incierto bastarán para resolver el problema (...) Estamos aquí para mantener vivo el Acuerdo de París. A estas alturas, un retroceso así es inaceptable", declaró Barbut.

PUBLICIDAD

La ministra aseguró que la UE y otros socios "más ambiciosos" trabajaron durante la última noche para proponer "un texto equilibrado, que tenía en cuenta incluso en su redacción las demandas de los países productores de petróleo". Pero, añadió, "ese compromiso ha sido descartado".

Las declaraciones de Barbut suceden tras el anuncio de la COP31 de convocar la sesión oficial de cierre de la cumbre. Aunque la hora divulgada fue la de las 10 horas locales (7 GMT), aún no comenzó.

Esto hará de la COP de Antalya una de las más largas en los 31 años de historia de este tipo de cumbres, pues la fecha oficial de clausura era el viernes y el retraso ya supera las 30 horas. EFE

PUBLICIDAD