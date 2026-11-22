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Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), que abandonó el Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos) antes de cruzar la línea de meta, reconoció que la carrera fue "muy difícil" porque su motor iba "mal y hubo problemas en la unidad de potencia".

Durante la carrera, Alonso reportó varias quejas relacionadas con la unidad de potencia, algo de lo que ya venía quejándose días anteriores y que le hizo salirse de pista en el último giro. Entró en boxes y se retiró.

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“Difícil, ha sido muy difícil. Creo que tuvimos algunas complicaciones este fin de semana, además de que mi motor iba mal en carrera. Tuvimos un problema en la unidad de potencia durante todas las vueltas de carrera y por eso intentamos ver la bandera a cuadros. Creo que tendremos que cambiar el motor para la próxima carrera, creo que está roto", dijo Alonso, al terminar la carrera.

“Al igual que durante todo el fin de semana, nos faltó rendimiento en las rectas. Intentaba seguir al grupo de coches que iba delante, pero, con la falta de potencia, era imposible avanzar y muy difícil defender la posición. Ganábamos tiempo en las curvas pero luego perdíamos más de dos segundos por vuelta en las rectas con esta unidad de potencia. Finalmente, tuve que retirar el coche justo antes del final porque parecía que teníamos un problema con la unidad de potencia", señaló.

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"Nos vamos a Catar y Abu Dabi próximamente y buscaremos dar lo mejor de nosotros en las dos últimas rondas", concluyó el piloto español, en declaraciones facilitadas por su equipo.