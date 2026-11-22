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Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz (Williams) se mostró contento con su carrera en Las Vegas, en los Estados Unidos, en la que fue octavo, y dijo que llevaron a cabo "una carrera impecable".

"Estoy muy contento y orgulloso de nuestro rendimiento de hoy. Un P8 puede no parecer gran cosa, pero cumplimos en la pista e hicimos una carrera impecable", manifestó el madrileño en declaraciones publicadas por su escudería.

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Agregó: "Hice la mejor salida de la temporada y aprovechamos cada oportunidad a nuestro alcance, asegurándome de ahorrar batería cuando importaba, lo que me ayudó a adelantar a George (Russell, Mercedes) en la línea de meta para lograr el P8".

"Fueron vueltas -dijo- constantes a ritmo de clasificación durante toda la carrera, así que me alegra que haya dado sus frutos y hayamos podido sumar algunos puntos para el equipo tras una larga temporada".