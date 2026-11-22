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Celia Sierra

Redacción Internacional, 22 nov (EFE).- Fabien Pisani, hijo de Pablo Milanés, teje un minucioso relato cinematográfico sobre su padre en 'Para vivir: El implacable tiempo de Pablo Milanés', un documental grabado a lo largo de 15 años, que abre una ventana a la historia de Cuba y a los últimos días del artista.

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"Me impresionó su capacidad para vivir las adversidades con gracia, sin dejarse consumir por el resentimiento", señala el cineasta en una entrevista con Efe.

El filme llega a las salas de España este viernes, 27 de noviembre, convertido en un retrato íntimo y una exploración por las raíces de la identidad del mítico cantautor y músico, que incluye ingente material de archivo y testimonios de otros artistas como Joaquín Sabina, Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Chico Buarque o Harry Belafonte.

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La película es una ventana excepcional para asomarse a los últimos días de Milanés (1943-2022), que falleció en Madrid tras una larga enfermedad, alejado de su amada Cuba natal. La cinta, que ha rodado por festivales de varios países, ha sido recientemente galardonada con el premio del público a mejor largometraje internacional en el Festival In-edit en Barcelona.

Pisani, uno de los nueve hijos del artista, con más de 20 años de experiencia en cine y televisión, cree que su padre accedió a hacer el documental "por compromiso", pero que tras la primera entrevista se interesó porque se dio cuenta de que no sería un mero homenaje, sino una oportunidad para hablar de toda una generación de artistas que fueron fundamentales para entender la historia de América Latina.

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El proyecto se prolongó durante 15 años, un tiempo en el que buceó en los archivos de familia, amigos, la televisión cubana y el Instituto Cubano del Cine (ICAIC) y visitó a su padre en España ya enfermo. La cinta es una excelente oportunidad para indagar en la escena musical cubana y latinoamericana, y en el escenario sociopolítico de aquella época.

"No heredamos solamente las derrotas de nuestros padres; heredamos una manera de estar en el mundo, de compartir, de amar, de hacerse preguntas y de tener una ambición en la vida que no sea solo la realización personal o el éxito económico", reflexiona Pisani.

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Entender esto, sostiene, puede ayudar a las nuevas generaciones a "vivir con más sentido y con más plenitud".

El documental le ha servido sin duda como "proceso de duelo". Una vez Milanés falleció, Pisani dedicó dos años al montaje: "Tener que editar la película encerrado con él en la sala durante dos años, restregándome en su música, su voz y su presencia, fue difícil hasta que me di cuenta de que era un privilegio".

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Tras pasar por festivales en EE.UU., Canadá, el Reino Unido y varios países de Latinoamérica, aún no ha podido estrenarse oficialmente en Cuba, aunque sí ha tenido un par de pases en la Embajada de Noruega y otros espacios culturales alternativos. Pisani reconoce que su padre sigue siendo una "figura difícil" para el régimen de la isla.

Milanés expresó a lo largo de su vida cómo la Revolución Cubana había "traicionado su propio sueño y a su gente". El cineasta lamenta la "incapacidad" y la "mezquindad" del Gobierno cubano para asumir la historia y el legado de alguien tan querido por el pueblo cubano, que en vida expresó un desencanto que comparte "prácticamente todo el mundo en Cuba".

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Pese a todo, Pisani asegura que cada vez que viaja a Cuba busca la forma de proyectar 'Para vivir' y recibe el agradecimiento directo de la gente. "Estar rodando con la película ahora y compartiéndola con el público -añade- es para mí muy importante. Él me dejó ese regalo". EFE

(foto)(vídeo)