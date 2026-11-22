Guardar

La detención de un hombre y su hija por agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma ha provocado una fuerte reacción de rechazo a nivel social y político, después de que varios vídeos del operativo, desarrollado el sábado durante el embarque de un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles, se hayan hecho virales en redes sociales.

Los hechos tuvieron lugar este sábado, en torno a las 8.05 horas (hora local) en una pasarela de embarque concurrida. Las imágenes muestran a varios agentes vestidos de negro y con el rostro cubierto interviniendo contra los pasajeros, mientras al menos una persona es derribada y una mujer es sacada por la fuerza de la zona de embarque, dando lugar a momentos de tensión que obligaron a retrasar el vuelo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha explicado que la operación tenía como objetivo arrestar a Ricardo Larrondo Mendoza, ciudadano mexicano al que acusa de permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado por su visado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la versión oficial, otros viajeros interfirieron en la actuación policial, llegando una pasajera a lanzar café caliente contra los agentes. La mujer, que también habría excedido el período de estancia permitido por su visado, ha sido detenida y se enfrenta a una acusación por agresión a un funcionario federal.

El DHS ha advertido de que obstaculizar o agredir a los agentes constituye un delito federal y ha asegurado de que estas conductas serán perseguidas "con todo el rigor de la ley". Las agresiones contra sus efectivos, ha asegurado, han incrementado en 1.600%, mientras que los ataques con vehículos lo han hecho en un 3.300% y las amenazas de muerte en un del 8.000%. "Esta violencia debe terminar", ha sentenciado el departamento en un pronunciamiento compartido en redes.

PUBLICIDAD

"HABRÁ RENDICIÓN DE CUENTAS"

El gobernador de Washington, el demócrata Bob Ferguson, ha condenado duramente la intervención y ha denunciado que el ICE está "completamente fuera de control". "Me indigna que agentes encapuchados, que no se identifican, arrastren a personas fuera de las pasarelas de embarque mientras suben a un avión, sembrando el caos en nuestras comunidades", ha lamentado, también a través de redes sociales.

PUBLICIDAD

Ferguson ha apuntado además que el operativo en cuestión no es sino "el último ejemplo de las tácticas profundamente contrarias a los valores estadounidenses" de la agencia.

La también demócrata senadora Patty Murray ha expresado igualmente su indignación por las imágenes difundidas y ha asegurad que el presidente estadounidense, Donald Trump, deberá responder por las actuaciones del organismo ante el Congreso demócrata a partir del 3 de enero. "Habrá rendición de cuentas", ha advertido en una publicación en X.

PUBLICIDAD

Las críticas han llegado asimismo por parte del fiscal general estatal, Nick Brown, la alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, y el congresista Adam Smith, quien ha descrito al ICE como "una fuerza paramilitar que representa una profunda amenaza para nuestra comunidad".

Por su parte, la aerolínea Alaska Airlines, que no recibió aviso previo del operativo según informaciones de la agencia Bloomberg, ha confirmado que está investigando si se cumplieron los procedimientos correspondientes. La compañía manifestado además su preocupación por una actuación que ha calificado de angustiosa tanto para los pasajeros como para sus trabajadores y ha recalcado que no dirige ni coordina las operaciones de control migratorio.

PUBLICIDAD

Este episodio se produce en medio de la intensificación de las actuaciones contra la inmigración impulsadas por Trump y antes de las investigaciones parlamentarias que pretenden promover los demócratas cuando asuman el control de ambas cámaras del Congreso en enero. Entre sus objetivos figuran las prácticas de detención del ICE, las condiciones de los inmigrantes arrestados y el uso de las competencias federales, mediante posibles audiencias, citaciones y solicitudes de documentación.

El arresto se suma a otros operativos controvertidos grabados en vídeo, como la detención de una mujer por agentes federales encubiertos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el pasado octubre. En los últimos meses, las actuaciones migratorias también se han extendido a viajeros con solicitudes de residencia permanente o asilo pendientes, incluidos pasajeros que llevaban años desplazándose por el país sin incidentes.

PUBLICIDAD