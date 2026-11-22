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Barranquilla (Colombia), 21 nov (EFE).- El entrenador del Atlético Mineiro, el argentino Eduardo Domínguez, reconoció que los nervios de sus jugadores desde los primeros minutos fueron determinantes en la derrota por 0-2 ante Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana, disputada este sábado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

"Perdimos porque desde el principio del partido nuestros jugadores entraron nerviosos y Boca lo hizo todo de forma natural", manifestó Domínguez al analizar el comportamiento de su equipo en una final en la que el conjunto brasileño estuvo lejos de mostrar el fútbol que lo llevó a la definición del torneo.

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El estratega admitió que Atlético Mineiro no consiguió controlar las emociones ni imponer su propuesta frente a un rival que aprovechó las dificultades de su adversario para tomar el control del encuentro.

Al referirse a que la derrota ante Boca Juniors es la tercera consecutiva que sufre Mineiro en finales de torneos internacionales, Dominguez indicó que "eso no define el carácter de un equipo y unos jugadores que han trabajado de manera profesional".

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La derrota prolonga la frustración continental del Atlético Mineiro, que perdió la final de la Copa Libertadores de 2024 ante Botafogo y la de la Sudamericana de 2025 frente a Lanús.

El equipo brasileño encadena así tres subcampeonatos consecutivos en competiciones continentales.

Para Domínguez, que también había perdido la final de la Sudamericana de 2015 cuando dirigía a Huracán, la derrota en Barranquilla representa "una nueva oportunidad frustrada de conquistar el título".