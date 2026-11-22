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Redacción Deportes, 21 nov (EFE).- El delantero colombiano Sebastián Villa afirmó que le daba "gracias a Dios" este sábado por la conquista de Boca Juniors en la Copa Sudamericana, tras vencer por 0-2 al Atlético Mineiro en la final que se jugó en la ciudad colombiana de Barranquilla.

"Primero quiero darle las gracias a Dios por el título que conseguimos, que es algo muy grande para la institución", dijo el jugador del Xeneize.

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Villa expresó que ganar la Copa Sudamericana 2026 es un título "muy importante para mi carrera".

"Gracias a Dios también pude hacer un buen partido con la ayuda de mis compañeros y alegre porque la conseguí en casa", señaló el atacante quien asistió a Miguel Merentiel para el segundo tanto del partido que selló el tricampeonato del Xeneize en este certamen.

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