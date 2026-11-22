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Santiago de Chile, 21 nov (EFE).- El Cobreloa se coronó este sábado campeón de la Liga de Ascenso del fútbol chileno tras vencer a San Luis en tanda de penales en el Estadio Santa Laura, con lo que selló su regreso a la Liga de Primera 2027 luego de dos años de ausencia.

La histórica victoria de los "Zorros del Desierto" en la final de la Primera B estuvo marcada por un juego intenso y con pocas ocasiones de gol, sin que las escuadras lograran abrir el marcador durante el tiempo reglamentario, obligando al desenlace desde los 12 pasos.

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Quien marcó la diferencia desde el punto penal fue el arquero del conjunto minero Hugo Araya, quien con 25 años se transformó en héroe y contuvo dos tiros en la definición para elevar al histórico conjunto chileno de vuelta a la categoría de honor.

De esta manera, los dirigidos por Mario Salas ya forman parte de los 16 equipos que durante el 2027 buscarán la máxima coronación del fútbol profesional chileno, en tanto San Luis, comandado por Humberto Suazo, aún mantiene opciones de regresar a la Liga de Primera.

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Pero para ello deberá recuperar ánimos rápidamente para enfrentar las semifinales de la Liguilla y asegurar el segundo cupo para el ascenso. EFE